Kegiatan Nuklir Iran Tak Berhenti Sampai Larangan Dicabut Sepenuhnya

IslamTimes- "Selama AS belum mencabut semua sanksinya dan tidak kembali ke JCPOA, tidak ada aktivitas nuklir Iran, terutama di bidang pengayaan uranium, yang akan berhenti atau bahkan melambat," tambahnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa selama AS belum mencabut semua sanksinya dan tidak kembali ke JCPOA tidak ada kegiatan nuklir Iran, terutama di bidang pengayaan uranium, yang akan berhenti."AS harus mencabut sanksi anti-Iran [dan] kemudian Teheran akan melanjutkan kepatuhan dengan JCPOA," kata Seyed Abbas Araghchi dalam wawancara dengan Press TV di Wina pada Kamis setelah pertemuan dengan Direktur Jenderal Internasional. Badan Tenaga Atom (IAEA) Rafael Grossi."Selama AS belum mencabut semua sanksinya dan tidak kembali ke JCPOA, tidak ada aktivitas nuklir Iran, terutama di bidang pengayaan uranium, yang akan berhenti atau bahkan melambat," tambahnya.Dia mencatat bahwa produksi 20 persen uranium berlangsung dengan kecepatan penuh dan dengan kecepatan lebih tinggi dari yang diminta parlemen Iran, dan akan terus seperti itu sampai kesepakatan tercapai dan AS menghapus semua sanksinya dalam satu langkah.“Pembicaraan kami berlanjut dengan Eropa, Rusia dan China. Tidak benar jika mereka mengatakan kami berbicara dengan Eropa dan mereka, pada gilirannya, berbicara dengan AS. Kami sedang bernegosiasi dengan anggota JCPOA saat ini - yaitu, tiga negara Eropa ditambah Rusia dan China - dan Uni Eropa, yang mengoordinasikan JCPOA. Kemudian mereka berbicara dengan Amerika dengan caranya sendiri dan memberi tahu mereka tentang hasilnya, "Araghchi menyoroti.Wakil menteri luar negeri mengatakan bahwa ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Amerika sedang meninjau sikap mereka dan bergerak menuju pencabutan semua sanksi, "tetapi negosiasi belum mencapai kesimpulan.""Saya pikir kita memiliki jalan panjang di depan kita meskipun gerakan kita maju dan suasana umum mengatur negosiasi secara konstruktif," tambahnya.(IT/TGM)