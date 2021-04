Partai Demokrat dan Republik Mengecaam Anggaran Pentagon yang Diusulkan Biden

Pentagon

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden pada hari Jumat (9/4) merilis garis besar proposal anggaran pertamanya kepada Kongres. Sebagai bagian dari proposalnya, Biden meminta anggaran pertahanan $ 753 miliar, dengan $ 715 miliar di antaranya akan dialokasikan ke Pentagon.

Biden menerima kritik dari Demokrat dan Republik untuk anggaran pertahanan $ 715 miliar yang diusulkan yang dirilis Jumat, dengan para progresif berpendapat bahwa anggaran tersebut terlalu beasar untuk Pentagon, dan Partai Republik menyatakan bahwa permintaan anggaran tidak cukup untuk mendukung kebutuhan pertahanan negara. terutama melawan musuh seperti China.$ 715 miliar untuk Departemen Pertahanan adalah 1,6% lebih tinggi dari $ 704 miliar yang dialokasikan untuk Departemen Pertahanan pada tahun 2021, menurut rencana anggaran.Perwakilan AS Mark Pocan berpendapat pada hari Jumat bahwa kenaikan tingkat pengeluaran Pentagon adalah "peningkatan yang tidak dapat diterima.""Kami tidak bisa membangun kembali dengan lebih baik jika anggaran Pentagon lebih besar daripada di bawah Donald Trump," kata Pocan Jumat, dikutip oleh Fox News.Perwakilan Ro Khanna juga setuju, menyerukan agar Biden kembali ke tingkat pengeluaran pertahanan di bawah pemerintahan Barack Obama.Sementara itu, Senator Vermont Bernie Sanders juga mengungkapkan keprihatinannya atas permintaan Pentagon yang "membengkak"."Pada saat AS telah membelanjakan lebih banyak untuk militer daripada gabungan 12 negara berikutnya, sekarang saatnya bagi kita untuk melihat secara serius pembengkakan biaya besar-besaran, pemborosan dan penipuan yang saat ini ada di Pentagon," kata Sanders. Jumat.Namun, Partai Republik menyuarakan keprihatinan yang berbeda, dengan lima senator GOP terkemuka, termasuk Senator AS Marco Rubio dan Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, pada hari Jumat beralasan bahwa kenaikan 1,6% dana Pentagon Biden hanya menyebabkan inflasi."Proposal anggaran Presiden Biden memotong pengeluaran pertahanan, mengirimkan sinyal buruk tidak hanya kepada musuh kita di Beijing dan Moskow, tetapi juga kepada sekutu dan mitra kita," tulis senator Partai Republik tersebut. "Pemotongan anggaran pertahanan Amerika benar-benar merusak pembicaraan keras Demokrat Washington tentang China dan mempertanyakan kesediaan pemerintah untuk menghadapi Partai Komunis China".Proposal Biden juga menghilangkan dana Overseas Contingency Operation (OCO), dana tambahan yang dioperasikan oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri untuk menangani konflik dengan biaya yang tidak pasti.Pada 2021, dana OCO berjumlah sekitar $ 69 miliar. Di bawah proposal Biden, pendanaan untuk perang yang sedang berlangsung akan menjadi bagian dari anggaran pangkalan pertahanan keseluruhan, bukan dana perang terpisah. [IT/r]