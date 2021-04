Tekanan Maksimum AS Menyebabkan Kemajuan Program Nuklir Iran

IslamTimes- Menanggapi catatan dari Saudi Arab News, yang mengklaim bahwa ada kemungkinan ekspansionisme Iran jika sanksi AS dilonggarkan, Mikhail Ulyanov dalam tweet pada hari Minggu, menulis, Ada begitu banyak lawan #JCPOA, yang sama sekali tidak mampu. untuk menawarkan alternatif yang layak untuk restorasi. "

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina mengatakan bahwa kelanjutan kebijakan tekanan maksimum mengarah pada kemajuan program nuklir Iran.Menanggapi catatan dari Saudi Arab News, yang mengklaim bahwa ada kemungkinan ekspansionisme Iran jika sanksi AS dilonggarkan, Mikhail Ulyanov dalam tweet pada hari Minggu, menulis, Ada begitu banyak lawan #JCPOA, yang sama sekali tidak mampu. untuk menawarkan alternatif yang layak untuk restorasi. "Ulyanov kemudian mengkritik kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Republik Islam Iran, "Kelanjutan kebijakan tekanan maksimum yang mengarah pada kemajuan program nuklir Iran melampaui batas pra-JCPOA dan peningkatan ketegangan di Teluk Persia"Dua tahun setelah penarikan sepihak AS dari JCPOA dan penundaan Uni Eropa dalam memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian, Iran telah mengambil langkah-langkah di bawah pengawasan IAEA untuk mengurangi kewajibannya dan telah berulang kali menyatakan bahwa jika sanksi dicabut dan pihak JCPOA memenuhi kewajiban mereka, kompensasi langkah-langkah akan segera dibatalkan oleh Republik Islam Iran.Para peserta JCPOA, termasuk China dan Rusia, telah berulang kali menekankan bahwa kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran adalah akar penyebab ketegangan yang sedang berlangsung atas program nuklir Iran.(IT/TGM)