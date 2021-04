Shamkhani: Penarikan AS dari Irak Melayani Stabilitas Regional

Ali Shamkhani, Secretary of Iran's Supreme National Security Council.jpg

IslamTimes - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Shamkhani mengecam AS sebagai akar penyebab ketidakamanan di kawasan itu, membenarkan bahwa penarikan pasukan Amerika dari Irak akan demi kepentingan stabilitas di negara-negara Arab.

Dalam pertemuan dengan penasihat keamanan nasional Irak Qasim Mohammad Jalal al-Araji, yang diadakan di Tehran pada hari Senin (12/4), Shamkhani mengecam AS sebagai akar penyebab ketidakamanan dan terorisme terorganisir di wilayah tersebut.Menekankan perlunya implementasi RUU parlemen Irak tentang pengusiran pasukan AS dari negara Arab tersebut, pejabat tinggi Iran menggarisbawahi bahwa "Penarikan orang Amerika akan memperkuat stabilitas di Irak."Dia juga mencatat bahwa salah satu prioritas utama dalam kerja sama keamanan antara Iran dan Irak adalah upaya untuk menuntut dan menghukum mereka yang memerintahkan dan melakukan pembunuhan komandan tertinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis di Baghdad pada Januari 2020. ."Pemerintah Irak diperkirakan akan mengambil tindakan yang lebih serius terhadap kejahatan teroris mengingat mereka menampung jenderal senior Iran," tambahnya.Shamkhani lebih lanjut menyatakan keprihatinan tentang kebangkitan Daesh [Akronim Arab untuk teroris "ISIS" / "ISIL"] - elemen yang berafiliasi di Irak, mengatakan ada bukti otentik bahwa AS mendukung teroris Daesh dan menyebarkan mereka ke berbagai wilayah Irak dengan tujuan mengobarkan rasa tidak aman dan mengamankan keberadaannya yang berkelanjutan di sana.Sementara itu, penasihat Irak memuji peran strategis Iran dalam memastikan stabilitas dan keamanan kawasan dan dalam memerangi terorisme, menyerukan kerja sama yang lebih erat dengan Teheran di berbagai bidang.Araji juga menegaskan bahwa AS berhubungan dengan kelompok teroris Daesh di Irak, mengatakan bahwa membagi teroris menjadi kelompok baik dan buruk dan menggunakan standar ganda dalam perang melawan terorisme hanya akan memperkuat peran kriminal arus teroris.[IT/r]