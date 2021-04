Lavrov: AS Tidak Mau Meninggalkan 'Jalur Cacat' Menuju Dominasi Global

Sergei Lavrov -Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat dengan gigih mengejar dominasi global, tetapi benar-benar kontraproduktif di dunia multipolar, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan kepada kantor berita IRNA.

"Masalah utama, seperti yang kita lihat, adalah keengganan Washington yang terus-menerus untuk meninggalkan jalannya yang cacat untuk menegakkan dominasi global AS, yang diadopsi pada awal 1990-an setelah runtuhnya Uni Soviet. Saat ini, jelas bagi semua orang bahwa hal seperti itu sebuah kebijakan sepenuhnya kontraproduktif, terutama mengingat bahwa proses objektif untuk membentuk tatanan dunia multipolar yang lebih adil, lebih demokratis dan karena itu lebih berkelanjutan mendapatkan momentum tepat di depan mata kami," kata Lavrov dalam sebuah wawancara menjelang kunjungannya ke Iran.Meskipun demikian, AS, yang didukung oleh sekutu Eropanya, "telah mengambil langkah agresif yang bertujuan untuk menghancurkan arsitektur hukum internasional yang berpusat pada PBB dan menggantinya dengan apa yang disebut 'tatanan berbasis aturan'," lanjutnya.Rusia, kata menteri itu, tidak menentang gagasan semua orang mengikuti aturan. "Aturan ini harus dikembangkan tidak dalam lingkaran sempit yang terdiri dari Washington dan satelitnya dan melewati Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi dalam format universal yang melibatkan semua pemain global utama berdasarkan norma-norma hukum internasional yang diakui secara universal yang ada," tegasnya.Rusia secara aktif bekerja dengan mitra dagangnya untuk meninggalkan sistem pembayaran yang dikendalikan Barat, Lavrov juga mengatakan kepada kantor berita IRNA."Sama pentingnya untuk meningkatkan upaya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan sanksi [AS] [terhadap Iran] dan potensi biaya bagi operator ekonomi.Secara khusus, langkah bertahap harus diambil untuk bergerak menuju de-dolarisasi ekonomi nasional dan transisi ke pembayaran dalam mata uang nasional atau alternatif, serta berhenti menggunakan sistem pembayaran internasional yang dikendalikan oleh Barat.“Rusia telah bekerja secara aktif untuk tujuan itu,"kata Lavrov dalam wawancara menjelang kunjungannya ke Iran. "Kami melihat prospek besar untuk kerja sama di bidang itu dengan semua mitra internasional yang tertarik," tambah diplomat top Rusia itu.[IT/r]