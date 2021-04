AS Mentransfer 60 Anggota ISIS Ke Ladang Minyak Terbesar Suriah

IslamTimes- Kelompok media Al-Alam Al-Harbi Al-Markazi melaporkan bahwa militer AS telah memindahkan 60 teroris dari penjara yang dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang berafiliasi dengan AS ke ladang minyak al-Omar.

Menurut beberapa laporan, militer AS memindahkan 60 anggota ISIS dari penjara yang dikendalikan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) ke ladang minyak terbesar di negara itu.Kelompok media Al-Alam Al-Harbi Al-Markazi melaporkan bahwa militer AS telah memindahkan 60 teroris dari penjara yang dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang berafiliasi dengan AS ke ladang minyak al-Omar.Menurut laporan itu, militer AS memindahkan puluhan teroris ISIS dari penjara yang dikendalikan al-Hassad ke ladang minyak al-Omar di pinggiran timur Deir ez-Zur dengan tujuan mengeksploitasi kelompok teroris dan menggunakan mereka untuk melaksanakan rencana Washington. di wilayah tersebut.Sumber lokal mengatakan kepada SANA bahwa 60 teroris ISIS diangkut dengan dua helikopter AS, ditemani oleh helikopter Apache, dari penjara di kota Hasaka ke ladang minyak al-Omar.Sumber mencatat bahwa pemindahan teroris ini terjadi setelah mereka menjalani kursus pelatihan oleh pasukan pendudukan Amerika untuk mengintegrasikan mereka ke dalam apa yang disebut "Tentara Suku" yang diawasi oleh pasukan pendudukan, dan dipimpin oleh teroris "Ahmad al-Khabil", yang juga dijuluki "Abu Khawla".(IT/TGM)