Penarikan Pasukan AS Berkontribusi Pada Keamanan Irak

Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami menunjukkan perlunya penarikan pasukan AS dari Irak, mencatat bahwa tindakan itu akan meningkatkan keamanan negara."Penarikan pasukan Amerika dari Irak dalam kerangka undang-undang Parlemen Irak akan berkontribusi pada pembentukan dan peningkatan keamanan dan stabilitas negara," kata Hatami pada hari Selasa dalam pertemuan dengan mengunjungi Penasihat Keamanan Nasional Irak Qasim Muhammad Jalal Al-Araji.Menteri itu menegaskan kembali dukungan habis-habisan Iran untuk integritas, keamanan, dan stabilitas wilayah Irak.Merujuk pada aksi teroris AS yang membunuh komandan perlawanan tertinggi Iran, Hatami menyebut pengusiran pasukan AS sebagai hak rakyat Irak.Kerja sama militer yang tumbuh antara Teheran dan Baghdad merupakan faktor penting dalam memperkuat hubungan strategis antara kedua tetangga, tegasnya, menambahkan, "Rakyat Iran dan angkatan bersenjata siap untuk berdiri di samping saudara-saudara Irak mereka untuk rekonstruksi negara. "Brigjen juga menyatakan kesiapan Republik Islam untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Irak.Sementara itu, pejabat Irak menunjuk pada peran Iran dalam perang melawan Daesh dan dukungan untuk rakyat Irak dalam perang melawan terorisme, menyoroti kebutuhan untuk memperluas hubungan di berbagai bidang.Pihak-pihak juga menyampaikan perkembangan terbaru di wilayah tersebut.Mengepalai sebuah delegasi, Al-Araji tiba di Teheran pada hari Senin dan telah bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) Ali Shamkhani dan Menteri Luar Negeri Zarif.(IT/TGM)