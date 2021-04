Laporan: AS Akan Menjatuhkan Sanksi pada 12 Warga Rusia, 20 Entitas, Mengusir 10 Diplomat Rusia

White House.jpg

IslamTimes - Ketegangan meningkat ketika Moskow baru-baru ini memanggil duta besarnya di Washington menyusul pernyataan kontroversial yang dibuat oleh Presiden AS Joe Biden.

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk Rusia John Sullivan diundang untuk mengadakan pembicaraan dengan asisten presiden Rusia Yuri Ushakov, dan dia diberitahu bahwa Moskow akan dengan tegas bereaksi terhadap potensi sanksi baru.Pemerintahan Biden bermaksud untuk menjatuhkan sanksi terhadap 12 individu Rusia, termasuk pejabat pemerintah dan intelijen, dan terhadap 20 entitas, atas tuduhan campur tangan pemilu dan peretasan SolarWinds, seorang koresponden Gedung Putih untuk Bloomberg News melaporkan pada hari Rabu.Selain itu, Washington juga akan mengusir 10 diplomat Rusia.Baru: Admin Biden segera setelah Kam akan memberikan sanksi kepada ~ 12 orang Rusia, termasuk pejabat pemerintah & intel, & ~ 20 entitas sebagai tanggapan atas peretasan & campur tangan pemilihan SolarWinds. ~ 10 pejabat Rusia akan diusir dari AS Dari @AlbertoNardelli + @nwadhams + @JenniferJJacobs - Jordan Fabian (@Jordanfabian) 15 April 2021Sebelumnya pada hari itu, Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintahan baru AS sedang berupaya untuk memiliki hubungan yang stabil dengan Rusia tetapi mencari kemungkinan untuk diprediksi daripada kepercayaan di antara keduanya.Pekan lalu, Bloomberg melaporkan bahwa pemerintah AS telah menyelesaikan tinjauan intelijen atas dugaan peran Rusia dalam pelanggaran siber SolarWinds dan campur tangan dalam pemilihan presiden 2020.Pemerintah sedang mempertimbangkan tindakan terhadap diplomat Rusia, termasuk sanksi terhadap individu yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan lembaga yang terkait dengan tuduhan campur tangan pemilu, kata laporan itu.Pada pertengahan Maret, intelijen AS merilis laporan baru, menuduh bahwa Putin mengizinkan "operasi pengaruh" pemerintah Rusia untuk melemahkan kandidat Demokrat saat itu Biden selama pemilu 2020 dan memperburuk perpecahan politik di AS.Menurut laporan media, AS mungkin akan memberlakukan sanksi baru Rusia atas dugaan campur tangan tersebut paling cepat minggu depan.Kremlin mengkualifikasikan laporan itu sebagai "benar-benar tidak berdasar dan tidak berdasar" dan menyatakan keyakinan bahwa ini hanyalah dalih untuk memperkenalkan pembatasan baru.Rusia tidak ikut campur dalam pemungutan suara, itu tidak ada hubungannya dengan kampanye melawan kandidat mana pun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menekankan.Dia juga mencatat bahwa kebijakan sanksi Washington dapat semakin memperburuk hubungan bilateral.Pada bulan Maret, Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam sebuah wawancara dengan ABC News bahwa Putin harus "membayar harga" atas dugaan campur tangan dalam pemilihan presiden AS 2020.Pemimpin AS itu juga ditanya apakah dia menganggap presiden Rusia sebagai "pembunuh" dan dia menjawab dengan tegas.Putin bereaksi dengan mengatakan bahwa dia hanya "berharap dia baik-baik saja" dan mengundang Biden untuk mengadakan pembicaraan langsung.Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat telah menerima banyak surat dari warga AS yang meminta maaf atas pernyataan Presiden Joe Biden baru-baru ini.Mengenai SolarWinds, Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur (CISA) AS mengeluarkan pernyataan bersama oleh FBI dan sejumlah lembaga AS lainnya pada awal Januari, yang mengklaim Rusia kemungkinan berada di balik serangan siber skala besar terhadap klien perusahaan keamanan komputer SolarWinds. .Tujuan serangan itu, termasuk badan-badan pemerintah AS, seperti yang disarankan di Washington, untuk memperoleh intelijen. Namun, kemudian dinyatakan bahwa penyelenggara serangan tidak menerima akses ke informasi sensitif.Rusia telah berulang kali membantah tuduhan membobol jaringan pemerintah, dengan mengatakan tuduhan itu tidak berdasar.[IT/r]