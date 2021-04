Admin Biden Sejauh Ini Tidak Serius Dengan Pencabutan Sanksi

IslamTimes- Abolfazl Amouei, juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majlis (parlemen Iran), membuat pernyataan tersebut selama wawancara langsung di studio Press TV pada hari Rabu.

Seorang anggota parlemen Iran mengatakan meskipun pemerintahan Presiden AS Joe Biden menentang kebijakan "tekanan maksimum" pendahulunya Donald Trump terhadap Iran, sejauh ini belum serius untuk mencabut sanksi era Trump terhadap Republik Islam.Abolfazl Amouei, juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majlis (parlemen Iran), membuat pernyataan tersebut selama wawancara langsung di studio Press TV pada hari Rabu.“Mereka mengatakan kampanye tekanan maksimum telah gagal. Isu utama dalam kampanye ini adalah sanksi, dan tidak ada satupun sanksi yang dicabut, ”ujarnya."Ini berarti Amerika Serikat, dari pandangan kami, tidak serius untuk mencabut sanksi," kata legislator itu. Dalam pengertian ini, pemerintahan Biden, "masih hidup di era Trump."Sejalan dengan kampanye yang membentuk kebijakan Iran merek dagang Trump, AS meninggalkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), kesepakatan nuklir 2015 yang bersejarah antara Iran dan negara-negara dunia. Ini kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi tidak manusiawi yang telah dicabut JCPOA.Iran tetap berkomitmen pada kesepakatan itu selama lebih dari satu tahun, tetapi kemudian memulai serangkaian langkah-langkah perbaikan nuklir yang berhak diambil berdasarkan Paragraf 36 kesepakatan itu.Washington telah berulang kali meminta Iran untuk kembali terlibat dalam pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir. Teheran, bagaimanapun, menolak untuk merundingkan kembali kesepakatan yang telah dilakukan, dan bersikeras bahwa mereka hanya akan menghentikan kepatuhannya pada paragraf JCPOA setelah AS mencabut semua sanksi dalam satu langkah dan dengan cara yang dapat diverifikasi oleh Teheran.(IT/TGM)