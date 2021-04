Warga Palestina memperingati 73 tahun Nakba dengan Raungan Sirene di Israel

Demonstrators hold Palestinian flags during a protest marking the 71st anniversary of the Nakba Day.jpg

IslamTimes - Warga Palestina telah menggelar aksi unjuk rasa di seluruh wilayah pendudukan untuk memperingati 73 tahun Hari Nakba (Hari Bencana), di mana ratusan ribu warga Palestina secara etnis dibersihkan dari rumah mereka oleh paramiliter Zionis untuk memberi jalan bagi pembentukan Zionis Israel.

Warga Palestina, yang keluarganya tercerabut dalam Perang Arab-Israel 1948, pada Kamis (15/4) mengunjungi beberapa kota dan desa yang hancur yang pernah menampung leluhur mereka, menegaskan kembali hak mereka untuk kembali seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade.Meskipun Association for the Defense of the Rights of the Displaced (ADRID), penyelenggara March of Return tahunan, telah meminta orang-orang untuk berpartisipasi dalam demonstrasi dan kegiatan online karena pandemi virus corona, banyak demonstrasi langsung yang terus berlangsung. terlepas.ADRID meminta warga Palestina di dalam Israel untuk menampilkan nama desa keluarga mereka yang hancur dan mengibarkan bendera Palestina di atap, teras, dan balkon.[IT/r]