Sanksi Baru UE Dimaksudkan Untuk Merusak Pembicaraan JCPOA

Mengkritik Eropa karena memberlakukan apa yang disebut larangan terkait hak dan mengabaikan serangan teroris baru-baru ini di situs nuklir Iran, negosiator utama Iran mengatakan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk merusak pembicaraan tentang JCPOA."Eropa tidak hanya mengabaikan tindakan sabotase yang penting ini, tetapi juga mereka sibuk memberlakukan sanksi baru terhadap Iran dan itu sama sekali tidak dapat diterima," kata wakil menteri luar negeri Iran untuk urusan politik Abbas Araqchi dalam wawancara eksklusif dengan koresponden Press TV di Wina, Kamis. .“Kami sampaikan kepada mereka bahwa bahkan sanksi HAM yang Anda berikan dua hari lalu, kami menganggapnya sebagai sanksi terkait JCPOA, karena tepat di tengah negosiasi Anda memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dan itu tentu [dimaksudkan] untuk melemahkan negosiasi saat ini. dan untuk merusak JCPOA, ”Araqchi menambahkan.Menunjuk sanksi baru, kepala negosiator Iran mengatakan ini adalah kinerja yang signifikan oleh Uni Eropa.Iran dan pihak-pihak yang tersisa di JCPOA, termasuk Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman, berada di Wina untuk membahas perincian upaya untuk memulihkan kesepakatan setelah Amerika Serikat meninggalkan perjanjian pada 2018, dan setelah hampir tiga tahun. serangan berulang oleh mantan pemerintahan AS untuk menghancurkan kesepakatan.Iran berpendapat bahwa AS harus kembali untuk menghormati JCPOA karena Washington yang awalnya menciptakan krisis saat ini dengan penarikannya dan sanksi ilegal berikutnya terhadap Iran.Negosiasi, pertama kali sejak Presiden AS Joe Biden menjabat, dimulai awal bulan ini. Mereka telah digambarkan sebagai pihak yang "konstruktif" dan "seperti bisnis", tetapi mereka belum menghasilkan kesepakatan konkret apa pun sejauh ini.(IT/TGM)