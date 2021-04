Konvoi AS Terlihat Mengangkut Senjata dan Bahan Logistik ke Pangkalannya di Suriah Utara

US Convoy in Northern Syria.jpg

IslamTimes - Media Suriah melaporkan bahwa pasukan AS telah mengangkut senjata, serta minyak selundupan dan gandum curian, ke pangkalannya di Suriah dan Irak pada beberapa kesempatan, terlepas dari kenyataan bahwa Republik Arab Suriah tidak pernah mengizinkan kehadiran militer Amerika di negara itu.

Sebuah konvoi AS yang membawa senjata dan bahan logistik, dan beberapa kendaraan lapis baja, disaksikan di provinsi barat laut al-Hasakah, Kantor Berita Arab Suriah (SANA) yang dikelola pemerintah melaporkan pada hari Minggu (18/4), mengutip sumber-sumber lokal.Menurut sumber tersebut, konvoi 24 truk, yang memuat kotak senjata, amunisi, lemari es, menuju pangkalan AS di kota al-Shaddadi, selatan al-Hasaka.Konvoi AS lainnya juga baru-baru ini terlihat di barat laut Suriah.Pada 12 April, pasukan Amerika mengangkut 41 kapal tanker minyak yang dijarah dari pedesaan Hasaka melewati perbatasan ke pangkalannya di negara tetangga Irak.Sebuah laporan sebelumnya mengatakan bahwa AS mengangkut persenjataan dan perlengkapan logistik dari pangkalan di Irak ke provinsi Hasakah Suriah, dengan pengiriman masuk termasuk 59 truk lemari es, tanker dengan pasokan militer dan Humvee.Pada bulan Januari, SANA melaporkan bahwa militer AS mengangkut 70 anggota Daesh * dari penjara yang dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi di al-Hasakah Suriah ke pangkalannya di daerah At Tanf di perbatasan Suriah-Yordania.Kantor berita tersebut menambahkan bahwa pangkalan militer di daerah At Tanf berfungsi sebagai "tempat perlindungan bagi para teroris di wilayah tersebut," di mana mereka disuplai dengan senjata.Pasukan AS dikerahkan ke Hasakah dan Deir ez-Zor - yang merupakan provinsi paling kaya minyak dan gas di republik Arab - tanpa persetujuan resmi dari pemerintah Suriah.Damaskus telah berulang kali mengimbau masyarakat internasional untuk mengecam kehadiran militer Amerika di negara itu sebagai ilegal dan melanggar kedaulatan Suriah, dengan menunjukkan bahwa itu bertujuan untuk mengendalikan ladang minyak di Suriah utara.[IT/r]