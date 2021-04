Konvoi Militer AS Di Suriah Timur Digempur Roket

IslamTimes- Sumber lokal mengatakan kepada Sputnik bahwa serangan itu adalah serangan roket yang dilakukan oleh orang tak dikenal, diikuti dengan serangan senjata ringan.

Sumber lokal di Suriah timur melaporkan bahwa konvoi militer AS menjadi sasaran orang bersenjata tak dikenal dengan roket.Sumber lokal mengatakan kepada Sputnik bahwa serangan itu adalah serangan roket yang dilakukan oleh orang tak dikenal, diikuti dengan serangan senjata ringan.Sumber tersebut menekankan bahwa militer AS belum mengatakan apa-apa tentang kemungkinan penyebabnya.Menurut sumber-sumber ini, konvoi Amerika menjadi sasaran saat melintasi kota "Al-Basira" yang terletak di timur provinsi Deir Ez-Zor.Menurut sumber tersebut, sejumlah elemen Kurdi yang didukung AS dari apa yang disebut "Pasukan Demokrat Suriah" atau SDF, yang menyertai pasukan AS, juga terluka dan dibawa ke rumah sakit.Mereka mengatakan bahwa milisi SDF sekarang telah memberlakukan jam malam di daerah tersebut.(IT/TGM)