Wall Street Journal: AS Memutuskan untuk Mencabut Sanksi terhadap Bank Sentral Iran

Central Bank of Iran (CBI).jpg

IslamTimes - AS telah memutuskan untuk mencabut sanksi terhadap Bank Sentral Iran (CBI), Perusahaan Minyak Nasional Iran, kapal tanker minyak dan industri ekonomi seperti baja dan aluminium, harian AS, Wall Street Journal melaporkan.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis (22/4) bahwa AS telah menyampaikan rencana untuk mencabut beberapa sanksi sebagai bagian dari upaya untuk sepenuhnya kembali ke kesepakatan nuklir penting, Rencana Komprehensif Aksi Bersama.Pejabat AS tidak memilih sanksi yang akan dicabut, tetapi, Wall Street Journal mencantumkannya mengutip dua sumber AS yang dekat dengan masalah tersebut.Mantan presiden AS Donald Trump menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir Juli 2015, alias Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), di mana Iran dan kekuatan dunia telah mencapai kesepakatan setelah pembicaraan intensif.Setelah penarikannya, Trump memang memberlakukan sanksi tingkat tertinggi seperti yang dia klaim terhadap Iran pada November 2018.Saat menjadi kandidat, Joe Biden yang menjadi Presiden AS per Januari 2021 menyatakan kesediaannya untuk kembali ke JCPOA.Para pejabat AS belum menunjuk sanksi yang akan dicabut sejalan dengan pembicaraan yang diadakan di Wina, Austria.Diplomat Jerman, Prancis dan Inggris mengatakan kepada wartawan di Wina pada 21 April bahwa mereka menyambut baik pembicaraan konstruktif, yang diadakan di ibukota Austria, dan juga partisipasi positif dari semua pihak.Komisi Gabungan JCPOA bersidang di Wina, Austria, di tingkat wakil menteri luar negeri Iran dan Grup 4 + 1 pada 17 April. Delegasi akan melanjutkan pembicaraan di Komisi Gabungan minggu depan setelah mereka berkonsultasi dengan pejabat di negara mereka sendiri.[IT/r]