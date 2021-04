Pentagon: Al-Qaeda Masih Mengancam Personel AS di Afghanistan Melalui Tautan Taliban

Al-Qaeda in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Al-Qaeda terus menjadi ancaman bagi personel AS yang tersisa di Afghanistan melalui interaksi mereka dengan Taliban, kata Departemen Pertahanan AS dalam sebuah laporan kepada Kongres yang berjudul "Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas di Afghanistan."

"Afiliasi regional AQ [al-Qaeda], AQIS [al-Qaeda di Anak Benua India] menjadi ancaman bagi personel AS dan sekutu di Afghanistan melalui interaksi yang berkelanjutan dengan komandan lokal Taliban," kata laporan itu pada hari Jumat (23/4).Awal bulan ini, Presiden Joe Biden menyetujui penarikan pasukan penuh pada 11 September dari Afghanistan setelah hampir 20 tahun intervensi militer Amerika.Biden menegaskan bahwa tujuan utama invasi AS ke negara itu pada November 2001 - untuk mencegah serangan teror di masa depan di tanah air Amerika - telah terpenuhi.Laporan Pentagon kepada Kongres mengatakan bahwa al-Qaeda telah terdegradasi di Afghanistan tetapi memperingatkan bahwa kelompok teror itu masih mampu menyerang orang Amerika di negara itu."Pemimpin inti AQ [Al-Qaeda] yang tersisa menimbulkan ancaman terbatas bagi AS dan pasukan koalisi di Afghanistan karena para pemimpin fokus terutama pada kelangsungan hidup," katanya.Taliban, al-Qaeda dan afiliasi regionalnya, al-Qaeda di Anak Benua India (AQIS), bersama dengan organisasi ekstremis brutal lainnya dan jaringan kriminal terorganisir terus mengancam stabilitas dan keamanan di Afghanistan, tambah laporan itu.[IT/r]