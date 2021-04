Awak Militer AS Beri Tembakan Peringatan Setelah 3 Kapal Angkatan Laut IRGC Iran Mendekat di Teluk

US Military Crews fire warning shots after 3 Iranian IRGC Navy Boats in close in Gulf

IslamTimes - Angkatan Laut AS mengungkapkan pada hari Selasa (27/4) bahwa pasukan AS baru-baru ini melepaskan beberapa tembakan peringatan terhadap tiga kapal yang terdaftar di Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGCN) setelah mereka melakukan kontak dekat dengan anggota layanan Amerika.

Kapal Amerika dan Iran sebelumnya melakukan kontak dekat awal bulan ini di perairan internasional di lepas Teluk Persia selatan, namun, pertemuan 2 April itu tidak menghasilkan tembakan peringatan.Insiden tersebut, yang terjadi di perairan internasional di lepas Teluk Parsia bagian utara, terjadi pada 26 April sekitar pukul 8 malam. waktu setempat dan melibatkan kapal Amerika USS Firebolt dan kapal patroli Penjaga Pantai AS Baranoff.Rilis layanan hari Selasa (27/4) menunjukkan bahwa kapal IRGCN telah datang dalam "jarak dekat yang tidak perlu dengan maksud yang tidak diketahui," dan bahwa pendekatan terdekatnya adalah 68 yard dari kedua kapal AS."Firebolt dan Baranoff melakukan operasi keamanan maritim rutin di perairan internasional selama kejadian itu," bunyi rilis tersebut. "Awak AS mengeluarkan beberapa peringatan melalui radio jembatan-ke-jembatan dan perangkat pengeras suara, tetapi kapal IRGCN melanjutkan manuver jarak dekat mereka.""Awak Firebolt kemudian melepaskan tembakan peringatan, dan kapal IRGCN beralih ke jarak yang aman dari kapal AS," jelas pemberitahuan itu, menambahkan bahwa pasukan Amerika telah "secara proaktif berkomunikasi" dengan pasukan Iran dalam upaya untuk "mengurangi risiko perhitungan, hindari tabrakan "dan, tentu saja, untuk" mengurangi situasi. "Insiden 26 April terjadi beberapa minggu setelah Angkatan Laut AS mengumumkan bahwa beberapa kapal serang cepat Iran telah mendekati dua kapal AS saat melakukan patroli maritim di wilayah tersebut. Pertengkaran tanggal 2 April itu berlangsung sekitar tiga jam.Pertemuan tegang itu juga terjadi setelah pembicaraan baru antara pejabat AS dan Iran yang berusaha menormalkan hubungan dan memulihkan ketentuan yang disepakati di bawah Rencana Komprehensif Aksi Bersama 2015.AS secara resmi menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018 atas tuduhan bahwa Iran telah melanggar perjanjian tersebut. Akibatnya, Washington menerapkan kembali serangkaian sanksi yang sebelumnya dicabut dan melakukan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Tehran.Baik AS dan Iran telah meminta satu sama lain untuk bertindak terlebih dahulu sebelum salah satu pihak setuju untuk kembali ke ketentuan yang tercantum dalam JCPOA. Iran telah berulang kali mengindikasikan bahwa mereka hanya akan menyetujui persyaratan yang telah ditarik sebelumnya, sedangkan para pejabat AS telah mempertimbangkan kemungkinan ketentuan tambahan.[IT/r]