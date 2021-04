Putra Mahkota Saudi: Kerajaan Sepakat dengan 90% Kebijakan Administrasi Biden

Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman

IslamTimes - Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman baru-baru ini menyoroti pentingnya AS sebagai sekutu strategisnya, mengklaim bahwa kerajaan itu setuju dengan Presiden AS Joe Biden tentang hampir 90% kebijakan pemerintahannya.

Arab Saudi tetap menjadi salah satu mitra dagang terbesar AS di Timur Tengah, dengan hubungan bisnis yang terkait dengan pendirian kerajaan kaya minyak pada tahun 1932. Hubungan AS-Saudi mengalami peningkatan di bawah mantan Presiden AS Donald Trump, yang melihatnya kepresidenan meningkat bersamaan dengan naiknya Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman pada 2017."Kami sepakat 90% dari kebijakan Presiden Biden," kata putra mahkota dalam wawancara yang disiarkan di televisi lokal Saudi pada hari Selasa (27/4). “Kami berharap untuk meningkatkannya dengan satu atau lain cara.”- Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 27 April 2021Putra mahkota berbicara lebih banyak dalam wawancaranya, yang disiarkan di Al Arabiya English, tentang rencana Visi 2030 Arab Saudi. Dia mengemukakan upaya baru-baru ini oleh Arab Saudi untuk menuruti tujuan yang ditetapkan oleh langkah global untuk mengatasi perubahan iklim.“Terakhir adalah ketaatan kami pada grup baru yang memiliki tujuan penting untuk energi bersih dan lingkungan. Arab Saudi adalah salah satu negara yang bergabung,” tambahnya, berbicara tentang laporan baru-baru ini bahwa negara itu telah mengumumkan akan bergabung dengan AS, Kanada, Norwegia, dan Qatar dalam pembicaraan tentang produksi minyak dan gas terkait dengan Perjanjian Paris tentang iklim. perubahan.- Arab News (@arabnews) 27 April 2021Arab Saudi adalah pengekspor minyak mentah terbesar di dunia, tetapi putra mahkota telah mengumumkan upaya negara tersebut untuk mengurangi emisi karbon dengan menghasilkan penggunaan energi terbarukan di bawah standar yang ditetapkan oleh inisiatif tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Dia mengumumkan bahwa negara itu akan menjual 1% dari perusahaan minyak negara Saudi Aramco, perusahaan minyak terbesar di dunia."AS adalah sekutu strategis bagi kerajaan, mereka adalah mitra kami selama lebih dari 80 tahun dan ini berdampak cukup besar pada AS juga," tegas Putra Mahkota Mohammed, merujuk pada kenaikan harga minyak dan gas, sebagai negara melakukan upaya untuk bergerak menuju pembangunan berkelanjutan.“Anda bisa membayangkan jika $ 10 juta minyak, minyak murah berubah dari $ 3 juta menjadi $ 6 juta jika kontrak mereka pergi ke Inggris, AS tidak akan berada dalam situasi saat ini.”Putra mahkota berbicara lebih banyak tentang perubahan kebutuhan minyak selama wawancara, dan menekankan upaya Arab Saudi untuk tetap menjadi bagian dari upaya global. Pernyataannya muncul setelah Biden berbicara dengan Raja Arab Saudi sebagai pengganti putra mahkota sebelum rilis laporan intelijen AS yang menilai bahwa putra mahkota menyetujui operasi untuk "menangkap atau membunuh" jurnalis Jamal Khashoggi - kritikus lama terhadap keluarga kerajaan - pada Oktober 2018.Di masa lalu, putra mahkota bersikukuh bahwa karena pembunuhan terjadi di bawah pengawasannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi menyangkal keterlibatan apa pun. Namun, banyak yang melihat ini sebagai pengabaian hak asasi manusia yang terang-terangan, yang diancam Biden untuk dibawa ke pengadilan. Putra mahkota juga berbicara tentang kemitraan strategis kerajaan dengan Rusia, India, dan China, tetapi ingin melanjutkan upaya dalam meningkatkan hubungan dengan Iran."Kami sedang bekerja dengan mitra regional dan global kami untuk menemukan solusi atas masalah ini dan kami berharap dapat mengatasinya untuk hubungan baik yang menguntungkan semua orang," tambahnya, namun mengklaim bahwa negaranya tidak akan menerima campur tangan dalam urusan dalam negerinya.Menurut laporan, pejabat senior Saudi dan Iran telah melakukan pembicaraan langsung dalam upaya meningkatkan hubungan antara negara-negara tetangga. Ini terjadi setelah berbulan-bulan kedua negara memainkan permainan perang drone. Putra mahkota memperkuat upayanya untuk melawan ideologi ekstremis.- Salman Al-Ansari (@ Salansar1) 27 April 2021Hubungan AS di Timur Tengah baru-baru ini mengalami lonjakan ketegangan menyusul pengumuman oleh Biden bahwa pasukan Amerika yang ditempatkan di Afghanistan akan dikeluarkan dari negara Timur Tengah tersebut. Pernyataan putra mahkota juga muncul di tengah laporan bahwa Qatar akan meningkatkan kehadirannya di AS menyusul ketegangan yang dipicu oleh sengketa yang dipimpin Saudi di Teluk Persia. [IT/r]