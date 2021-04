IslamTimes- Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov membuat pernyataan pada Selasa malam di akhir pertemuan kesepakatan nuklir Iran atau Komisi Bersama dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Joint Commission antara Iran dan P4 + 1 yang diadakan di Grand Hotel di ibukota Austria Wina pada Selasa sore.

Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov mengatakan dia optimis mencapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) sebelum 21 Mei.Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov membuat pernyataan pada Selasa malam di akhir pertemuan kesepakatan nuklir Iran atau Komisi Bersama dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) Joint Commission antara Iran dan P4 + 1 yang diadakan di Grand Hotel di ibukota Austria Wina pada Selasa sore.Ulyanov mengatakan bahwa dia optimis mencapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran sebelum 21 Mei. meskipun dia mengatakan bahwa dia hanya mengungkapkan pandangan pribadinya.Utusan Rusia tersebut mengatakan bahwa pihak-pihak dalam JCPOA telah sepakat bahwa tidak akan ada "JCPOA Plus", yang merupakan salah satu kendala utama dalam mencapai kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA.Patut dicatat bahwa Iran telah bersumpah akan menolak negosiasi yang berlarut-larut dan akan meninggalkan pembicaraan jika merasa pihak lain mengulur waktu dan kurang keseriusan dan ingin menambahkan masalah lain ke pembicaraan untuk menghidupkan kembali JCPOA.Menurut perwakilan Rusia, ide JCPOA Plus pertama kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat dengan tujuan untuk membatasi program misil Iran. Dia lebih jauh menggambarkan rencana seperti itu oleh AS sebagai tidak realistis dan sia-sia.(IT/TGM)