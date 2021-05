Troika Berharap Taliban Mencegah Teroris Menggunakan Tanah Afghanistan

Taliban Afghan.jpg

IslamTimes - Apa yang disebut Troika diperpanjang pada penyelesaian damai di Afghanistan - Amerika Serikat, Rusia, China dan Pakistan - dalam pernyataan bersama pada hari Jumat (30/4) menyatakan harapan bahwa Taliban akan mencegah kelompok teroris menggunakan wilayah Afghanistan untuk mengancam keamanan negara lain.

Sebelumnya pada hari itu, Troika yang diperpanjang bertemu di Doha, Qatar, dengan perwakilan dari pemerintah Afghanistan dan gerakan oposisi Taliban untuk mendukung negosiasi perdamaian dan membantu para pihak mencapai penyelesaian.“Kami berharap Taliban memenuhi komitmen kontraterorismenya, termasuk mencegah kelompok teroris dan individu menggunakan tanah Afghanistan untuk mengancam keamanan negara lain; tidak menampung kelompok-kelompok ini dan mencegah mereka dari perekrutan, pelatihan, dan penggalangan dana,” kata pernyataan itu.Troika yang diperpanjang juga meminta pemerintah Afghanistan untuk terlibat secara terbuka dengan rekan-rekan Taliban dalam penyelesaian yang dinegosiasikan di Republik Islam."Kami mendesak Pemerintah Republik Islam dan Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional untuk terlibat secara terbuka dengan rekan-rekan Taliban mereka mengenai penyelesaian yang dinegosiasikan," kata pernyataan itu.Perwakilan khusus dari negara-negara Troika yang diperluas berkumpul dalam upaya untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai intra-Afghanistan dan menemukan kompromi menjelang tenggat waktu 1 Mei yang gagal yang ditetapkan dalam kesepakatan era Trump dengan Taliban.Awal pekan ini, Gedung Putih mengumumkan bahwa negara itu mulai menarik pasukannya dari Afghanistan. Pasukan AS dan NATO diperkirakan akan keluar dari Afghanistan pada 11 September.Taliban telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan apa pun sampai pasukan AS meninggalkan negara itu, mengancam untuk meninggalkan klausul non-agresi terhadap pasukan AS mulai 1 Mei.[IT/r]