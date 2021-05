Komandan Iran: IRGC Memantau Kapal dengan Teliti di Teluk Persia Di Tengah Ketegangan AS

Persian Gulf Tensions

IslamTimes - Seorang komandan senior Iran mengungkapkan pada hari Jumat (30/4) bahwa anggota Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) dan Angkatan Bersenjata Iran mengawasi kapal-kapal yang transit di Teluk Persia dalam upaya untuk memastikan keamanan regional.

Ketegangan yang diperbarui di Teluk Persia datang ketika kapal-kapal Amerika dan Iran berulang kali melakukan kontak dekat di perairan regional di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina untuk membawa kedua belah pihak kembali ke kepatuhan di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama 2015.Laksamana Muda Alireza Tangsiri, yang menjabat sebagai komandan Angkatan Laut IRGC, mengatakan kepada PressTV bahwa "setiap kapal yang memasuki Teluk Persia" akan diawasi secara ketat sejalan dengan "kode kontrol bandwidth di Selat Hormuz," menambahkan bahwa semua kapal diminta untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri kepada pejabat."Republik Islam tidak hanya memiliki kehadiran militer di wilayah ini, tetapi juga di berbagai sektor ekonomi, politik dan bahkan budaya di arena nasional dan internasional," kata pejabat itu, menambahkan bahwa Iran juga memainkan peran penting di Teluk Persia, juga. sebagai bagian dari garis pantai di sepanjang Teluk Oman.Tangsiri lebih lanjut menggambarkan Teluk Persia ke outlet sebagai "mesin pembangunan ekonomi dan pertumbuhan negara-negara Asia dan Eropa dan poros penting dan strategis transportasi laut, udara dan komersial di antara berbagai negara."Menurut komandan Iran, posisi strategis teluk adalah akar penyebab berlanjutnya kehadiran kapal dari negara-negara Barat, terutama yang milik AS.Awal pekan ini, ketegangan meningkat ketika kapal-kapal Iran mendekati beberapa kapal Angkatan Laut dan Penjaga Pantai AS, mendorong pasukan Amerika untuk melepaskan beberapa tembakan peringatan setelah arahan dilaporkan diabaikan. Pada saat itu, Angkatan Laut AS menunjukkan bahwa kapal Angkatan Laut IRGC telah datang dalam jarak 68 yard dari kapal AS.Insiden itu menyusul pertemuan serupa antara AS dan Iran yang terjadi pada awal April, ketika Washington menuduh Tehran mengganggu kapal-kapal Amerika selama sekitar tiga jam.Menanggapi pertengkaran baru-baru ini, Mohammad Baqer Qalibaf, juru bicara parlemen Iran, mengecam AS sebagai "sumber utama ketidakamanan" di Teluk Persia karena berusaha untuk "mendapatkan pengaruh" di daerah tersebut.Ketegangan terbaru telah pecah ketika para penandatangan kesepakatan nuklir Iran telah berusaha untuk meredakan ketegangan antara AS dan Iran, dan membawa kedua negara kembali sejalan dengan kesepakatan 2015. Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, baru-baru ini mengatakan bahwa "beberapa kemajuan" telah dibuat di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung, tetapi "tantangan besar tetap ada." [IT/r]