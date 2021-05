Pengamat: Saatnya Mengembalikan Pangkalan Incirlik dan Kurecik ke Turki, Mempertimbangkan Kembali Hubungan Dengan AS

Incirlik air bases Turkey,

IslamTimes - Warga Turki turun ke jalan di Istanbul, Ankara, Adana, dan kota-kota lain untuk memprotes Joe Biden yang mengakui peristiwa 1915 sebagai genosida Armenia. Para demonstran meminta pihak berwenang Turki untuk mengakhiri penggunaan militer AS atas Pangkalan Udara Incirlik dan Stasiun Radar Kurecik di Turki selatan.

"Saya percaya bahwa sudah waktunya untuk mengembalikan pangkalan yang disediakan oleh Turki ke NATO dan Amerika Serikat, terutama Incirlik dan Kurecik, dan menasionalisasi mereka dalam arti sebenarnya," kata Ceyhun Bozkurt, komentator politik Turki, penulis beberapa studi tentang hubungan Turki-Amerika.Turki telah menghadapi masalah dan ketegangan mendasar dalam hubungan dengan Amerika Serikat, menurut komentator tersebut. Dia menyoroti bahwa Washington telah mengambil posisi anti-Turki secara terbuka pada sejumlah masalah utama, dimulai dengan embargo terhadap Turki dan diakhiri dengan dukungan Amerika terhadap kudeta militer."Sudah waktunya untuk membangun hubungan yang lebih independen dengan Amerika Serikat dan NATO," katanya. "Dalam konteks ini, saya menganjurkan ... membawa hubungan antara Turki dan NATO ke tingkat diplomatik independen dan mengubahnya dari hubungan atasan-bawahan menjadi hubungan negara-negara merdeka yang setara."Saat ini, pangkalan Incirlik menampung Sayap Pangkalan Udara ke-39 (39 ABW) Angkatan Udara AS, termasuk sekitar 1.500 tentara AS, jet A-10 Thunderbolt II, pesawat tempur F-15 dan F-16, sementara pesawat pengisian bahan bakar juga berada di pangkalan.Pers juga sesekali memberitakan tentang penggelaran pesawat yang dilengkapi Airborne Warning And Control System (AWACS), di Incirlik. AWACS adalah sistem pengawasan radar jarak jauh dan pusat kendali untuk pertahanan udara. [IT/r]