Kapal Selam Nuklir Baru China Dapat Menghantam Daratan AS

Kapal selam bertenaga nuklir China yang baru ditugaskan mampu mencapai target pada jarak 10.000 kilometer (6.200 mil), yaitu daratan AS.Kapal selam nuklir baru, yang dipamerkan minggu lalu sebagai bagian dari perayaan untuk menandai ulang tahun ke-72 angkatan laut China, dipersenjatai dengan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam JL-3, atau Julang, South China Morning Post melaporkan, mengutip laporan militer. sumber."Type 094A adalah versi upgrade dari Type 094 yang mengatasi salah satu masalah utama - kebisingan - dengan meningkatkan sistem hidrokinetik dan turbulen, memungkinkannya untuk membawa JL-3 yang lebih bertenaga," sumber itu seperti dikutip pada hari Minggu.Sebelum peningkatan, kapal selam itu mampu menembakkan JL-2 inferior yang hanya bisa mencapai timur laut Amerika Serikat, kata sumber itu, mencatat bahwa saat ini, kapal selam itu mampu menutupi seluruh benua Amerika.Surat kabar itu juga melaporkan, mengutip seorang ahli militer, bahwa senjata baru itu akan meningkatkan kemampuan China untuk membalas setelah serangan nuklir. Negara Asia saat ini memiliki enam kapal selam Type 094 dan Type 094A, dengan masing-masing mampu membawa 16 rudal JL-3.Menurut Forbes yang dikutip oleh SCMP, sebelum memasuki jarak serangan di daratan AS, kapal selam Type 094A harus melewati barisan pangkalan militer AS di Pasifik yang mengekspos kapal selam PLAN untuk kemungkinan deteksi oleh pesawat patroli P-8 Poseidon AS, permukaan. kapal perang, dan peralatan pengintai bawah laut lainnya.(IT/TGM)