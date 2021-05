Turki Mengatakan AS Menata Tempat untuk Dialog tentang Jet F-35

IslamTimes - Seorang pejabat pertahanan Turki mengatakan bahwa AS telah mencoba menghindari nota kesepahaman tentang F-35 dalam praktiknya, tetapi itu tidak memungkinkan secara hukum.

Sebuah surat resmi oleh Amerika Serikat kepada Turki, memberitahukan bahwa Ankara dikecualikan dari kesepakatan F-35, memberikan dasar untuk dialog lebih lanjut tentang masalah tersebut, kata Presiden Industri Pertahanan Turki İsmail Demir.“Kami mengatakan bahwa tidak ada negara yang dapat dikecualikan dari program F-35 secara sepihak. Surat terakhir dari AS membenarkan kami,” kata Demir dikutip oleh Hürriyet.Dia mengatakan kepada anggota Dewan Direktur Asosiasi Koresponden Ekonomi bahwa proses dialog akan dimulai "dalam kerangka kerja kemitraan ini" untuk memastikan hak-hak Ankara terkait F-35 tidak hilang.Demir menunjuk pada fakta bahwa nota kesepahaman yang menjadi dasar kemitraan ini, menyatakan bahwa tidak ada mitra yang dapat mengatakan bahwa dia menghapus mitra lainnya.Demir ingat bahwa Turki telah memberikan kontribusi untuk program tersebut, menunjukkan bahwa kompensasi yang sesuai akan dinegosiasikan.Bulan lalu, AS secara resmi memberi tahu Turki bahwa negara itu dikecualikan dari perjanjian produksi jet F-35.AS telah menunda pengiriman jet ke mitra NATO-nya pada Juli 2019 karena 'masalah keamanan' terkait dengan pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia.Washington khawatir sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia dapat mendeteksi kerentanan pada F-35 dan mengirimkan datanya ke Moskow.Turki, bagaimanapun, bersikeras bahwa sistem Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan AS atau NATO.Washington juga memberikan sanksi kepada Presidency of Defense Industries - badan pemerintah Turki yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan sektor pertahanan negara.[IT/r]