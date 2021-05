Angkatan Laut IRGC Memperingatkan Angkatan Laut AS Atas Ketidakstabilan Di Teluk Persia

IslamTimes- Menyusul klaim baru-baru ini oleh Sekretaris Pers Pentagon John F. Kirby tentang mendekatnya kapal angkatan laut IRGC ke kapal angkatan laut Angkatan Darat AS di Selat Hormuz pada 10 Mei, Humas Angkatan Laut IRGC mengeluarkan pernyataan, yang mengatakan, "Sebagai kelanjutan dari perilaku tidak profesional armada teroris Angkatan Laut AS di Teluk Persia, terutama bulan ini yang selalu menjadi ancaman serius bagi keamanan kawasan, pada 10 Mei kapal patroli angkatan laut IRGC saat menjalankan misi normal dan harian mereka di perairan teritorial Republik Islam Iran, berhadapan dengan 7 kapal Amerika di Selat Hormuz yang melakukan perilaku tidak profesional seperti menerbangkan helikopter dan penembakan tanpa tujuan dan provokatif. "

Angkatan Laut Iran (IRGC) mengatakan bahwa sebaiknya Amerika menghindari perilaku tidak profesional dan tidak membahayakan keamanan Teluk Persia dengan mematuhi aturan dan regulasi laut.Menyusul klaim baru-baru ini oleh Sekretaris Pers Pentagon John F. Kirby tentang mendekatnya kapal angkatan laut IRGC ke kapal angkatan laut Angkatan Darat AS di Selat Hormuz pada 10 Mei, Humas Angkatan Laut IRGC mengeluarkan pernyataan, yang mengatakan, "Sebagai kelanjutan dari perilaku tidak profesional armada teroris Angkatan Laut AS di Teluk Persia, terutama bulan ini yang selalu menjadi ancaman serius bagi keamanan kawasan, pada 10 Mei kapal patroli angkatan laut IRGC saat menjalankan misi normal dan harian mereka di perairan teritorial Republik Islam Iran, berhadapan dengan 7 kapal Amerika di Selat Hormuz yang melakukan perilaku tidak profesional seperti menerbangkan helikopter dan penembakan tanpa tujuan dan provokatif. ""Sambil mengamati jarak hukum dalam kerangka instruksi dan regulasi maritim, perilaku berbahaya dan tidak profesional mereka diperingatkan, bahwa mereka juga melanjutkan jalan mereka dengan memperbaiki perilaku," tambahnya.Menekankan "Amerika harus secara ketat mematuhi peraturan internasional dan hukum navigasi di Selat Hormuz yang strategis dan Teluk Persia, menghindari narasi palsu dan perilaku tidak profesional," pernyataan itu memperingatkan, "Pembela kuat Selat Hormuz dan Teluk Persia menganggap perilaku ilegal, tidak profesional, dan berisiko tinggi dari pasukan asing, terutama Armada Angkatan Laut AS, yang menimbulkan ancaman bagi keamanan maritim di kawasan sensitif ini, sebagai garis merah mereka. ""Mereka siap untuk menanggapi dengan tegas dan berani untuk setiap kesalahan perhitungan dengan mengikuti misi mereka di Selat Hormuz dan Teluk Persia dengan damai dan percaya diri," tegasnya.(IT/TGM)