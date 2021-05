2 Konvoi Logistik AS Ditargetkan Di Al-Diwaniyah Irak, Hillah

IslamTimes- Sumber informasi di Irak melaporkan bahwa konvoi logistik militer AS menjadi sasaran di provinsi Al-Diwaniyah pada Selasa malam, Saberin News melaporkan.

Sumber Irak melaporkan pada hari Selasa bahwa dua konvoi logistik pasukan AS menjadi sasaran di provinsi Al-Diwaniyah dan Hillah.Sumber informasi di Irak melaporkan bahwa konvoi logistik militer AS menjadi sasaran di provinsi Al-Diwaniyah pada Selasa malam, Saberin News melaporkan.Menurut laporan itu, konvoi militer lain juga menjadi sasaran di provinsi Hillah.The Shafaq News juga mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa konvoi logistik ditargetkan di jalan raya Babil-Diwaniyah.Sumber tersebut menambahkan bahwa alat peledak rakitan meledak di jalur konvoi.Sumber Irak juga melaporkan bahwa konvoi logistik Angkatan Darat AS menjadi sasaran bom pinggir jalan pada Senin malam di provinsi Al-Anbar.Serangan serupa terhadap pasukan AS di Irak telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir.Sentimen anti-AS telah meninggi di Irak sejak Washington membunuh komandan tinggi Iran Ghasem Soleimani dan orang kedua dari unit mobilisasi populer Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, pada Januari tahun lalu.Setelah serangan itu, anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui RUU pada 5 Januari, menuntut penarikan semua pasukan asing.Banyak kelompok Irak menganggap pasukan AS yang ada di negara itu sebagai penjajah dan menekankan penarikan segera pasukan ini dari wilayah mereka.(IT/TGM)