AS Tutup Mata Terhadap Penderitaan Palestina Dengan Memblokir Pertemuan Dewan Keamanan

China mengatakan Amerika Serikat "mengabaikan penderitaan" umat Islam menyusul langkah Washington untuk membatalkan pertemuan Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan yang ditujukan untuk mengatasi konflik yang meningkat antara Israel dan Palestina.Dewan Keamanan akan mengadakan sesi, yang diminta oleh China, Tunisia dan Norwegia, pada hari Jumat mengenai krisis tetapi AS, perisai diplomatik Israel di PBB, memblokirnya meskipun pertumpahan darah semakin dalam. Namun, akhirnya disepakati bahwa pertemuan itu akan digelar pada hari Minggu.Berbicara kepada wartawan pada hari Jumat, juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan AS "berdiri di sisi berlawanan dari komunitas internasional" dan sendirian menghalangi Dewan Keamanan untuk berbicara tentang situasi di Israel dan Jalur Gaza."Apa yang kami rasakan adalah bahwa AS terus mengatakan bahwa mereka peduli dengan hak asasi manusia Muslim ... tetapi mengabaikan penderitaan rakyat Palestina," tambah Hua."AS harus menyadari bahwa kehidupan Muslim Palestina sama berharganya," tegasnya.Dia menekankan pentingnya melakukan upaya untuk menurunkan suhu dan mencegah krisis semakin meningkat.Juru bicara kementerian luar negeri China menekankan bahwa Beijing akan mendorong Dewan Keamanan untuk segera mengambil tindakan dan menegaskan kembali dukungan tegasnya untuk solusi dua negara.Menurut Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden "menyampaikan dukungannya yang tak tergoyahkan untuk keamanan Israel dan hak sah Israel untuk membela diri dan rakyatnya, sekaligus melindungi warga sipil."(IT/TGM)