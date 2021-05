AS dan Sekutu Kurdi Dilaporkan Menyelundupkan Minyak dan Gandum Suriah ke Luar Negeri

US, Kurdish convoy of stolen Syrian oil and wheat out of country

IslamTimes - 'Pasukan pendudukan AS' dan sekutu milisi Pasukan Demokratik Suriah mereka telah menyelundupkan gandum dan minyak sebanyak 38 truk dan tanker lainnya dari Suriah melalui penyeberangan perbatasan al-Walid, lapor Kantor Berita Arab Suriah, mengutip sumber-sumber lokal.

Amerika Serikat telah berada di Suriah sejak 2016, membenarkan kehadirannya di negara itu dengan dugaan ancaman kebangkitan kembali Daesh (ISIS/IS), yang digulingkan pada 2017. Pemerintah Suriah telah berulang kali menuntut agar pasukan AS meninggalkan negara itu.Sumber badan tersebut mengatakan pasokan diambil AS dari wilayah Jazira yang diduduki Kurdi di provinsi al-Hasakah. Milisi SDF diduga menemani konvoi itu dalam perjalanan menuju penyeberangan al-Walid, yang oleh pemerintah Suriah dianggap ilegal karena berada di luar kendali Damaskus.Kegiatan penyelundupan mengikuti laporan terpisah pada hari Sabtu bahwa pasukan AS telah membawa 10 trailer traktor yang membawa Hummer dari Irak ke Suriah, membawa mereka ke kota Rmelan di al-Hasakah.Suriah sebelumnya telah melaporkan arus bolak-balik "ribuan" kendaraan militer, truk yang membawa pasokan dan peralatan militer, truk lemari es, dan kendaraan yang berisi bahan bangunan ke Suriah melalui Irak, sambil menyelundupkan ratusan truk dan tanker minyak Suriah yang dicuri dan, baru-baru ini - gandum, keluar.Pekan lalu, SANA melaporkan bahwa dua konvoi besar yang berisi total 88 kendaraan berisi minyak dan gandum meninggalkan Suriah menuju Irak dari dua arah terpisah, salah satunya berisi gandum dari silo strategis Tal Alou, dan konvoi tanker minyak lainnya, truk-truk berpenutup dan kendaraan lemari es dari pedesaan al-Yarubiya.Pemerintahan Biden telah meninggalkan kebijakan pendahulunya yang merampok sumber daya alam dan persediaan gandumnya yang miskin dan rawan pangan. AS dan sekutu Kurdi menikmati kendali atas sebanyak 90 persen kekayaan minyak Suriah, dan penolakan mereka untuk menyerahkan daerah-daerah ini ke Damaskus telah memastikan bahwa negara yang dulunya swasembada energi telah dipaksa untuk beralih ke Iran untuk impor bahan bakar.Selain itu, kapal tanker Iran yang membawa minyak menuju Suriah dilaporkan menghadapi "lusinan" serangan oleh Zionis Israel yang menelan biaya "miliaran dolar."Penyelundupan gandum juga menyebabkan sekutu Suriah lainnya - Rusia - meningkatkan pasokan gandum ke Republik Arab. Tahun lalu, Moskow menyumbangkan 100.000 ton gandum ke Suriah dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Sebelum perang 2011 dimulai, Suriah menikmati swasembada produksi gandum.Diplomat Suriah, Iran, dan Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali mengecam Washington atas persenjataan makanan dan persediaan medis di Suriah, dan menyatakan bahwa situasi kemanusiaan bahkan lebih buruk di wilayah negara di luar kendali pemerintah Suriah. Selain penyelundupan makanan dan minyak, Suriah menghadapi sanksi AS dan Uni Eropa yang melumpuhkan, dengan faktor-faktor ini bersama-sama menghambat rekonstruksi.Pada bulan Maret, Menteri Perminyakan Suriah Bassam Touma menuduh AS dan sekutunya "menargetkan kekayaan minyak Suriah ... seperti bajak laut," dan menyarankan bahwa situasi yang dihadapi oleh Damaskus belum dilihat oleh negara lain, "dalam hal mencegah kami. dari memanfaatkan kekayaan kita dan pada saat yang sama menghentikan komoditas dasar untuk mencapai negara kita."[IT/r]