Zarif: Terorisme Ekonomi AS Mencegah Iran Membayar Iuran PBB

Islam Times - Menteri luar negeri Iran mengkritik keputusan PBB mencabut hak suara Tehran di Majelis Umum beranggotakan 193 orang karena tunggakan, mengatakan PBB mengabaikan fakta bahwa sanksi AS mencegah Iran membayar bahkan untuk makanan.

"Di dunia 'hitam itu putih', PBB merampas hak suara Iran di #UNGA karena kami menunggak," tulis Mohammad Javad Zarif dalam tweet pada Kamis malam, sehari setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menulis surat kepada Presiden Majelis Umum Volkan Bozkir, mengatakan bahwa Iran harus membayar setidaknya 16,251 juta dolar agar hak suaranya dipulihkan."Tidak dipertimbangkan: #EconomicTerrorism AS mencegah Iran membayar MAKANAN, apalagi iuran PBB," kata Zarif dalam tweetnya.Ia juga menambahkan bahwa PBB dapat mengumpulkan dari $110 juta yang dicuri AS dari Iran dalam tindakan pembajakan baru-baru ini.Menurut pernyataan Majelis Umum PBB, per 13 Januari 2021, 10 negara anggota tunduk pada ketentuan Pasal 19 Piagam, yaitu Iran, Republik Afrika Tengah, Komoro, Kongo, Libya, Niger, Sao Tome dan Principe, Somalia, Sudan Selatan dan Zimbabwe.Berdasarkan Pasal 19 Piagam PBB, anggota yang tunggakannya sama atau melebihi jumlah kontribusi mereka untuk dua tahun penuh sebelumnya kehilangan hak suara mereka.Piagam tersebut juga memberikan wewenang kepada Majelis Umum untuk memutuskan "bahwa kegagalan untuk membayar disebabkan oleh kondisi di luar kendali anggota" dan dalam hal ini suatu negara dapat terus memberikan suara.Zarif juga menerbitkan surat sebelumnya kepada Guterres, di mana ia menyampaikan "kecemasan kuat" Iran atas pengumumannya, mengatakan keputusan itu "secara fundamental cacat, sepenuhnya tidak dapat diterima dan sepenuhnya tidak dapat dibenarkan" karena sanksi ilegal Washington terhadap Iran."Republik Islam Iran berkomitmen penuh untuk memenuhi kewajiban keuangannya kepada PBB dan akan terus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran kontribusi keuangannya kepada PBB dan organisasi internasional lainnya segera setelah kondisi paksaan yang mendasarinya, yaitu tindakan pemaksaan sepihak AS yang melanggar hukum, dihapus," begitu bunyi surat Zarif.Tweet Zarif muncul setelah sehari sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan pembayaran negara itu dari iuran keanggotaan PBB telah dimungkinkan melalui bank Korea Selatan dan utang akan segera dibayar."Republik Islam Iran selalu segera bertindak untuk membayar iuran keanggotaannya kepada PBB, dan masalah yang muncul tahun lalu adalah karena pemblokiran jalur pembayaran oleh Amerika Serikat," kata Khatibzadeh.Dia mengatakan Sekretariat PBB sepenuhnya mengetahui detail masalah ini, yang menurutnya bukan kesalahan Iran sama sekali.Menurut Khatibzadeh, dalam negosiasi dengan Departemen Keuangan PBB, Iran telah mengusulkan untuk mentransfer uang dari sumber keuangannya di Korea Selatan, dan diputuskan bahwa Departemen Keuangan mencoba untuk menghilangkan hambatan pengiriman uang dan mengejar memperoleh izin dari OFAC (the Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS) untuk transfer."Izinnya baru-baru ini dikeluarkan dan cara untuk menarik iuran keanggotaan dari rekening Iran di bank Korea [Selatan] dan mentransfernya ke rekening PBB di Seoul telah dibuka dan pembayaran ini akan segera dilakukan," tambahnya.[IT/AR]