Pemimpin Koalisi Anti-Netanyahu: Tak Akan Ada Pembekuan Pemukiman

Islam Times - Penentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pemerintahan baru yang prospektif mengumumkan bahwa tidak akan ada pembekuan dalam pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, meski ada protes internasional atas kebijakan pengambilalihan tanah rezim Tel Aviv. David Elhayani, kepala Dewan Regional Lembah Yordan dan dewan payung walikota pemukiman Yesha, mengatakan anggota parlemen senior di partai politik sayap kanan Israel Yamina dan New Hope telah menyatakan bahwa mereka tidak akan membentuk koalisi pemerintahan baru yang akan mengakhiri pemerintahan Netanyahu. Aturan 12 tahun jika ada pembekuan.



"Saya ... tidak berpikir bahwa pemerintahan ini akan merugikan gerakan pemukiman," kata Elhayani.



Dia menambahkan, “[Ketua New Hope] Gideon Sa'ar, [Ketua Yamina] Naftali Bennett dan [Ketua Yisrael Beytenu] Avigdor Liberman sangat berkomitmen pada sayap kanan."



Elhayani mencatat bahwa para pemimpin oposisi telah mencapai kesepakatan dengan ketua Yesh Atid Yair Lapid untuk memastikan bahwa selain tidak ada pembekuan konstruksi, apa yang disebut Subkomite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil (badan yang berafiliasi dengan kementerian urusan militer Israel dan bertanggung jawab untuk mengizinkan pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki) akan bertemu per tiga bulan.



Benny Gantz, yang siap melanjutkan pekerjaannya sebagai menteri urusan militer Israel dalam pemerintahan baru, awal pekan ini mengatakan bahwa ia akan membuat keputusan tentang pembangunan pemukiman; bukan Bennett atau Sa'ar.



“Hanya saya yang akan memutuskan pembangunan pemukiman dan bernegosiasi dengan Amerika mengenai isu-isu yang berkaitan dengan Yudea dan Samaria (Tepi Barat),” Elhayani mengutip perkataan Gantz.



Elhayani menyoroti bahwa baik Bennett dan Sa'ar “akan menjaga kepentingan gerakan pemukiman, baik di tingkat anggaran maupun di tingkat diplomatik.”



Lebih dari 600.000 orang Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur al-Quds pada 1967.



Israel telah meningkatkan kegiatan pembangunan pemukiman ilegal yang bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menyebut pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur al-Quds sebagai “pelanggaran mencolok di bawah hukum internasional.”



Semua pemukiman Israel adalah ilegal menurut hukum internasional. Dewan Keamanan PBB telah mengutuk kegiatan pemukiman Israel di wilayah pendudukan dalam beberapa resolusi.



Palestina menginginkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan dengan Yerusalem Timur al-Quds sebagai ibu kotanya.



Lawan Netanyahu mengumumkan pada Rabu malam bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk membentuk koalisi pemerintahan baru dan menggulingkan pemimpin lama Israel.



Namun kesepakatan itu masih harus disetujui oleh Knesset, atau parlemen, dalam pemungutan suara yang diperkirakan akan berlangsung awal pekan depan. Jika berhasil, pemimpin oposisi Yair Lapid dan beragam mitra akan mengambil alih.



Sementara itu, warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang terkepung menolak perubahan dalam pemerintahan Israel, mengatakan Bennet kemungkinan akan mengejar agenda sayap kanan yang sama.



Bassem al-Salhi, perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pada hari Kamis bahwa perdana menteri yang akan ditunjuk tidak kalah ekstrim dari Netanyahu. Dan perdana menteri itu akan menunjukkan betapa ekstrim dirinya.



Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, mengatakan tidak ada bedanya siapa yang bertanggung jawab atas rezim Tel Aviv.



"Palestina telah melihat lusinan pemerintahan Israel sepanjang sejarah, kanan, kiri, tengah, begitu mereka menyebutnya. Tetapi mereka semua bermusuhan ketika menyangkut hak-hak rakyat Palestina kami dan mereka semua memiliki kebijakan ekspansionisme yang bermusuhan," kata juru bicara Hamas Hazem Qassem.[IT/AR]