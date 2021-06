Lebih Dari 60 Persen Tentara Amerika Meninggalkan Irak

IslamTimes- Perdana menteri Irak membuat pengumuman dalam sebuah wawancara dengan kantor berita resmi IRNA pada hari Jumat, mengatakan pemerintah di Baghdad mengadakan tiga putaran pembicaraan strategis dengan Amerika Serikat selama setahun terakhir dan mantan Presiden Donald Trump berjanji pada putaran kedua negosiasi untuk menarik pasukan AS dari negara Arab.

Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi mengatakan Baghdad selama beberapa bulan terakhir berhasil mengusir lebih dari 60 persen pasukan pendudukan Amerika di tengah seruan yang tak tergoyahkan untuk penarikan pasukan asing dari negara itu.Perdana menteri Irak membuat pengumuman dalam sebuah wawancara dengan kantor berita resmi IRNA pada hari Jumat, mengatakan pemerintah di Baghdad mengadakan tiga putaran pembicaraan strategis dengan Amerika Serikat selama setahun terakhir dan mantan Presiden Donald Trump berjanji pada putaran kedua negosiasi untuk menarik pasukan AS dari negara Arab."Sebelum perundingan putaran ketiga, kami berhasil mengurangi jumlah pasukan AS di Irak lebih dari 60 persen, dan komite teknis akan segera mulai menetapkan jadwal untuk sisa pasukan AS," kata Kadhimi kepada IRNA.Perdana menteri Irak juga memuji "kerja sama keamanan yang hebat" dengan Republik Islam dan mengatakan Baghdad telah berhasil menggagalkan beberapa serangan oleh kelompok teroris terhadap Iran melalui koordinasi dan operasi pencegahan tersebut.(IT/TGM)