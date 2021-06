Sanksi Anti-Iran Akan Tetap Berlaku Setelah Kembalinya AS Ke JCPOA 

IslamTimes- Antony Blinken membuat komentar dalam pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Selasa, di mana ia mengantisipasi bahwa ratusan sanksi, termasuk yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump, akan tetap berlaku, bahkan jika AS dan Iran kembali ke komitmen JCPOA mereka. .

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperkirakan pada hari Selasa bahwa bahkan setelah kembalinya penuh Iran dan AS ke komitmen JCPOA mereka, ratusan sanksi anti-Iran akan tetap berlaku.Antony Blinken membuat komentar dalam pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Selasa, di mana ia mengantisipasi bahwa ratusan sanksi, termasuk yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump, akan tetap berlaku, bahkan jika AS dan Iran kembali ke komitmen JCPOA mereka. .Menteri Luar Negeri AS mengatakan jika sanksi tidak bertentangan dengan JCPOA, mereka akan tetap berlaku sampai perilaku Iran berubah.(IT/TGM)