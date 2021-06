Tiga Drone Menyerang Fasilitas Departemen Luar Negeri AS di Dekat Bandara Baghdad

US State Department in Baghdad (Sputnik).

Islam Times - Beberapa pesawat tak berawak menyerang fasilitas AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada Kamis pagi, kata pejabat keamanan setempat, menambahkan bahwa kelompok yang sama menyerang pangkalan lain 40 mil utara Baghdad beberapa jam sebelumnya.

Mengutip pernyataan Sel Media Keamanan Kantor Perdana Menteri Irak, Sputnik News melaporkan bahwa "kelompok penjahat" yang telah menyerang Pangkalan Udara Balad di utara Baghdad dengan tiga roket pada hari Rabu telah "kembali lagi pada Rabu malam dan menargetkan Bandara Baghdad."Kantor itu mengatakan tiga pesawat tak berawak telah menyerang Camp Victory, bekas instalasi militer AS yang luas di sekitar bandara Baghdad yang masih menampung pasukan AS. Salah satu drone dilaporkan ditembak jatuh.Seorang pejabat keamanan mengatakan kepada AFP bahwa serangan itu dilakukan oleh "pesawat tak berawak."Seorang juru bicara dari koalisi pimpinan AS mengatakan kepada Sputnik bahwa mereka telah membuka penyelidikan, mengklarifikasi bahwa insiden itu terjadi di Bagdad Diplomatic Support Center (BDSC), sebuah fasilitas Departemen Luar Negeri AS yang berdekatan dengan bandara Baghdad."Malam ini, ada insiden dengan sistem udara tak berawak yang berdampak pada BDSC," kata juru bicara itu. "Insiden ini sedang diselidiki dan rincian lebih lanjut akan diberikan saat tersedia."Bandara dan fasilitas di dekatnya telah diserang beberapa kali di masa lalu, tapi mungkin serangan paling terkenal di bandara bukan terhadap pasukan AS, tetapi oleh mereka.Pada 3 Januari 2020, sebuah pesawat tak berawak MQ-9 Reaper AS menghancurkan beberapa kendaraan di bandara, menewaskan Mayor Jenderal Iran Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, kepala milisi Kata'ib Hezbollah dan wakil komandan Pasukan Populer Mobilisasi Irak.Serangan yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah Irak itu memicu protes luas. Anggota parlemen Irak beberapa hari kemudian meminta pasukan AS meninggalkan negara itu. Tapi mereka menolak.[IT/AR]