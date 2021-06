Pangkalan 'Victory' AS di Baghdad Digempur 3 Roket

IslamTimes- Pangkalan militer AS menjadi sasaran tiga roket pada Kamis pagi. Pangkalan tersebut terletak di Bandara Internasional Baghdad, dan pasukan Irak menguasai sebagian pangkalan tersebut.

Pangkalan 'Victory' AS di Bandara Internasional Baghdad dihantam oleh 3 roket pada Kamis pagi.Pangkalan militer AS menjadi sasaran tiga roket pada Kamis pagi. Pangkalan tersebut terletak di Bandara Internasional Baghdad, dan pasukan Irak menguasai sebagian pangkalan tersebut.Menurut pejabat keamanan Irak, pangkalan Victory menjadi sasaran roket Katyusha dan sistem pertahanan rudal pangkalan itu gagal menargetkan roket yang ditembakkan.Menurut sumber media militer AS, pasukan itu menargetkan pesawat pengintai yang terbang di atas pangkalan pangkalan militer Victory setelah roket ditembakkan oleh kelompok tak dikenal di bandara Baghdad.Serangan roket di pangkalan Victory terjadi hanya beberapa jam setelah serangan serupa di Pangkalan Udara Balad di provinsi Saladin Irak.(IT/TGM)