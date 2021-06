Mike Pompeo Bertentangan dengan Benjamin Netanyahu, Mengatakan F-35 Adalah Kunci Kesepakatan Perdamaian Israel-UEA

F-35s From US.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Trump menyetujui penjualan jet tempur generasi kelima ke Abu Dhabi pada September 2020 sebagai imbalan atas kesepakatan sheikdom untuk menormalkan hubungan dengan Negara Yahudi.

Zionis Israel, satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengoperasikan F-35, diam-diam berusaha untuk memblokir penjualan jet, dan kemudian bersikeras bahwa ada faktor lain di balik kesepakatan damai.Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memuji penjualan F-35 ke Uni Emirat Arab sebagai "bagian penting" dari Kesepakatan Abraham, yang menormalkan hubungan antara Tel Aviv dan Abu Dhabi."Kesepakatan untuk menjual pesawat membuktikan kepada Emirates bahwa kami memiliki kepercayaan pada mereka," kata Pompeo kepada ynetnews dalam kutipan dari wawancara yang diterbitkan Kamis (10/9).Menurut mantan menteri luar negeri, penjualan F-35, "di luar kemampuan yang diberikannya kepada Emirates", menjadi sinyal "bahwa Zionis Israel dan Amerika percaya bahwa Emirates dapat berbagi konsep keamanan mereka.Dan itu sangat, sangat penting." Komentar mantan kepala departemen luar negeri Trump bertentangan dengan pernyataan sebelumnya tentang masalah ini oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat Zionis Israel lainnya, yang bersikeras dan terus bersikeras bahwa F-35 bukan bagian dari normalisasi dari perspektif Tel Aviv.Netanyahu berulang kali membantah bahwa kabinetnya memberikan lampu hijau untuk penjualan F-35 ke Abu Dhabi, meskipun laporan lain menunjukkan bahwa pemerintahnya diam-diam menyetujui penjualan setelah diyakinkan oleh AS bahwa keuntungan militer Israel tidak akan ditentang.Pemimpin Zionis Israel itu juga mengatakan bahwa kesepakatan itu tentang "perdamaian untuk perdamaian," menolak gagasan bahwa negara-negara Arab perlu disuap untuk membangun hubungan dengan Tel Aviv.Pejabat Emirat juga telah membantah bahwa 'pemanis' F-35 adalah kunci keputusan mereka untuk menormalkan hubungan dengan Negara Yahudi. Awal tahun ini, duta besar UEA untuk AS Yousef al-Otaiba menyarankan agar Abu Dhabi menyetujui kesepakatan untuk menghentikan Zionis Israel merebut secara ilegal sebagian besar Tepi Barat.UEA dan Bahrain menjadi negara Arab ketiga dan keempat yang menormalkan hubungan dengan Israel, menandatangani Kesepakatan Abraham di Washington September lalu dalam kesepakatan yang ditengahi oleh pejabat Trump. Sudan dan Maroko mengikutinya pada bulan Oktober dan Desember.Seperti Emirates, negara-negara terakhir menerima 'wortel' dari Amerika Serikat sebagai imbalan atas keputusan mereka, dengan Washington menghapus Khartoum dari daftar negara sponsor teror, dan mengakui klaim Rabat ke Sahara Barat.Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel, melakukannya pada 1979. Yordania melakukannya pada 1994.Pemerintahan Biden secara singkat membekukan kesepakatan senjata AS senilai $23 miliar dengan UEA setelah menjabat, tetapi melanjutkan dengan perjanjian pada bulan April setelah tinjauan teknis.Program Lockheed Martin F-35 adalah proyek senjata paling mahal dalam sejarah manusia – dengan total perkiraan biaya seumur hidup lebih dari $1,7 triliun dan terus meningkat.Pengeluarannya, bersama dengan ratusan bug besar dan kecil dan persyaratan peningkatan berkelanjutan, telah memicu kemarahan di antara beberapa pejabat AS, dan keluhan dari pengawas pengeluaran pemerintah.Awal tahun ini, laporan bahwa Angkatan Udara AS sudah mencari pengganti pesawat memicu kemarahan publik.