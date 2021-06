Jajak Pendapat Menunjukkan Pelopor yang Jelas di Hari Pemilu Presiden Iran Sebelum Pemungutan Suara

Press TV Vote.jpeg

IslamTimes - Warga Iran akan pergi ke tempat pemungutan suara pada hari Jumat (18/6), dengan presiden petahana Hassan Rouhani tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi setelah menjalani dua masa jabatan.

Selusin kandidat telah mendaftar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan saat ini, dengan tujuh disetujui oleh Dewan Wali Iran – badan ahli hukum Islam yang diamanatkan secara konstitusional dengan 12 anggota.PressTV Iran telah merilis data jajak pendapat presiden baru, menunjukkan bahwa Ketua Mahkamah Agung Ebrahim Raisi memimpin dengan 57,3 persen, jauh di depan tiga kandidat utama lainnya, sebelum pemungutan suara hari Jumat.Raisi, 60, adalah politisi tradisionalis konservatif yang sering dicirikan oleh media Barat sebagai “garis keras,” terkait dengan Asosiasi Ulama Pejuang, sebuah kelompok politik ulama dan pedagang, dan secara politik bersekutu dengan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang merupakan salah satu dari instruktur seminarinya.Mohsen Rezaee, seorang konservatif yang berafiliasi dengan Front Perlawanan Islam Iran, berada di tempat kedua dengan dukungan 5,8 persen, sementara Abdolnaser Hemmati, seorang sentris, reformis yang menjabat sebagai gubernur Bank Sentral Iran di bawah Presiden Rouhani, berada di urutan ketiga, dengan 2,8 persen. persen dukungan.Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, seorang konservatif dari Partai Hukum Islam, membuntuti tiga kandidat teratas dengan 2,2 persen.Outlet tersebut tidak memberikan data jajak pendapat tentang kandidat yang tersisa, konservatif Said Jalili dan Alireza Zakani. Mohsen Mehralizadeh, seorang politisi reformis, mantan wakil presiden dan mantan gubernur, mundur dari pemilihan pada Rabu (16/6).Lebih dari 18 persen dari mereka yang disurvei tetap ragu-ragu, dengan PressTV mengharapkan jumlah pemilih sekitar 46 persen di tengah ekspektasi luas bahwa Raisi akan memenangkan perlombaan dengan mudah dan seruan oleh beberapa kelompok oposisi untuk memboikot pemungutan suara.9 persen lainnya mengatakan mereka berencana untuk memberikan suara kosong.Para kandidat dan kampanye mereka diperintahkan untuk menghentikan kampanye pada hari Kamis dengan mematuhi aturan diam pra-pemilihan 24 jam. Lebih dari 59 juta orang Iran memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan hari Jumat, di mana satu kandidat harus memenangkan 50 persen suara atau menghadapi pemilihan putaran kedua melawan pemenang tempat kedua.Pemungutan suara hari Jumat diharapkan memiliki dampak yang signifikan di Timur Tengah dan dunia, dengan status Iran sebagai kekuatan politik, energi, industri dan militer utama, dan aliansinya dengan berbagai negara regional anti-AS dan anti-Israel. negara – dari Suriah Bashar Assad ke momen militan Hizbullah di Lebanon, menjadikannya penting siapa yang menjalankan negara.Pelopor Ebrahim Raisi telah berkampanye pada platform untuk menciptakan "ekonomi perlawanan" yang mandiri untuk melawan tekanan sanksi AS, tetapi telah menyatakan dukungan untuk kesepakatan nuklir Rencana Komprehensif Aksi Gabungan 2015, selama kepentingan Iran dalam perjanjian diperhitungkan. .Para pejabat Iran telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menegosiasikan kembalinya AS ke perjanjian nuklir penting di Wina, tetapi negosiasi mencapai jalan buntu setelah Iran menuntut agar AS secara sepihak menghapus sanksi ilegalnya, dan Washington membalas dengan mengatakan kepada Tehran untuk secara dramatis mengurangi kegiatan pengayaan dan penimbunan nuklirnya. .Raisi juga telah menghabiskan sebagian besar kampanye untuk menyerang Rouhani, yang mengalahkannya dalam pemilihan presiden 2017, atas dugaan kecenderungannya untuk terlalu lunak terhadap AS dan Barat pada umumnya.Seperti semua presiden pasca Revolusi 1979 sebelum dia, Raisi tidak memiliki rencana untuk mengakui Negara Zionis Israel.Pada kebijakan Domestik dan ekonomi, Raisi adalah penentang investasi asing skala besar, dan telah berjanji untuk memerangi “korupsi, inefisiensi dan aristokrasi,” serta penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan, prioritas utama kepresidenannya.Ditunjuk untuk mengepalai Otoritas Kehakiman Iran pada 2019, Raisi telah menghabiskan sebagian besar dari dua tahun terakhir mengawasi persidangan korupsi yang dipublikasikan secara luas, yang telah memberinya popularitas di antara beberapa orang, dan kritik dari yang lain menuduh keadilan menyerang lawan politik potensial.[IT/r]