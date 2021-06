Ratusan Tokoh Global Menyerukan Biden Untuk Menegakkan Hak-hak Palestina

IslamTimes- Dalam sebuah surat terbuka baru-baru ini, kelompok dan individu dari 75 negara menuntut agar pemerintahan Biden menjamin "pertanggungjawaban atas otoritas Israel yang melanggar hak-hak Palestina".

Lebih dari 680 pemimpin global terkemuka telah meminta Presiden AS Joe Biden untuk menghormati komitmennya dalam melindungi hak asasi manusia Palestina dan mengakhiri dominasi dan penindasan Israel.Dalam sebuah surat terbuka baru-baru ini, kelompok dan individu dari 75 negara menuntut agar pemerintahan Biden menjamin "pertanggungjawaban atas otoritas Israel yang melanggar hak-hak Palestina".“Kami, koalisi pemimpin global yang bertanda tangan di bawah ini – dari masyarakat sipil hingga bisnis, komunitas seni dan agama, politik dan pemenang Nobel – menyerukan kepemimpinan AS untuk mengambil tindakan untuk membantu mengakhiri dominasi dan penindasan yang dilembagakan Israel terhadap rakyat Palestina dan melindungi hak asasi manusia mereka."Penandatangan termasuk kelompok hak asasi manusia, pengacara, mantan pejabat dan pemimpin, akademisi AS, aktivis masyarakat sipil, LSM Palestina, Christian Aid, mantan Presiden Irlandia Mary Robinson, akademisi ekspatriat Israel Ilan Pappe, akademisi AS Noam Chomsky, mantan Jaksa Agung Israel Michael Ben- Yair, dan mantan ketua Knesset (parlemen Israel) Avraham Burg, antara lain.Mereka juga mendesak Biden untuk menerapkan "tekanan diplomatik bersama" terhadap Israel untuk mengakhiri "diskriminasi dan penindasan yang terus meluas" terhadap Palestina dan untuk mengakhiri kebijakan Washington dalam mempertahankan "status quo politik tanpa keadilan dan akuntabilitas".(IT/TGM)