Mantan Presiden Afghanistan Mengatakan AS Telah Gagal Di Afghanistan

IslamTimes- Hamid Karzai, mantan presiden Afghanistan mengatakan kepada Associated Press bahwa AS tidak memenuhi tujuan yang membawanya ke Afghanistan.

Hamid Karzai, mantan presiden Afghanistan mengatakan bahwa AS telah gagal dalam kedua upaya selama dua dekade terakhir, memerangi terorisme dan memulihkan perdamaian.Hamid Karzai, mantan presiden Afghanistan mengatakan kepada Associated Press bahwa AS tidak memenuhi tujuan yang membawanya ke Afghanistan.Karzai mengatakan kepada pewawancara AP bahwa AS telah gagal dalam kedua upaya selama dua dekade terakhir, memerangi terorisme dan memulihkan perdamaian. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa ekstremisme berada pada level tertinggi sepanjang masa. Ia menduga tujuan kedatangan AS ke Afghanistan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan seperti mengapa mereka ada di sini? Mengapa mereka meninggalkan kita sekarang?Hanya beberapa minggu sebelum penarikan terakhir pasukan AS dan NATO dari Afghanistan, Hamid Karzai menegaskan bahwa warisan AS adalah negara yang dilanda perang.Menurut Khamma Press yang telah melaporkan wawancara tersebut, Karzai, yang memiliki hubungan yang kacau dengan AS selama 13 tahun masa jabatannya, ingin para tentara itu pergi, dengan mengatakan bahwa rakyat Afghanistan bersatu dalam keinginan mereka untuk perdamaian dan bahwa mereka perlu mengambil alih negara. masa depan mereka sendiri sekarang, untuk selanjutnya.Sebagai reaksi terhadap pembicaraan Intra-Afghanistan, mantan presiden Afghanistan mendesak kedua belah pihak dalam negosiasi bahwa “tidak ada dari mereka yang harus berperang”. “Kita harus mengakui bahwa ini adalah negara kita dan kita harus berhenti saling membunuh”, tambahnya.Karzai sebelumnya menanggapi pernyataan Biden pada bulan April tentang penarikan terakhir pasukan, dengan mengatakan “Kita akan lebih baik tanpa kehadiran militer mereka”.Sebelumnya beberapa minggu sebelum penarikan terakhir pasukan AS dan NATO dari Afghanistan, mantan presiden Afghanistan itu mengatakan bahwa kehadiran AS di Afghanistan adalah "aib dan bencana total".Wawancara dengan Karzai dilakukan di tengah meningkatnya bentrokan antara pasukan keamanan pemerintah Afghanistan dan Taliban yang menyebabkan ratusan orang tewas atau terluka di kedua belah pihak.(IT/TGM)