Rusia: Iran Dapat Bereaksi Lebih Keras Jika AS Meninggalkan JCPOA Lagi 

Perwakilan tetap Rusia untuk organisasi internasional di Wina mengatakan Iran mungkin akan bereaksi lebih keras dari sebelumnya jika Amerika Serikat membuat kesalahan dengan meninggalkan perjanjian nuklir Iran 2015 lagi setelah perjanjian itu dihidupkan kembali.“Banyak pengikut bertanya apakah ada jaminan bahwa AS tidak akan meninggalkan #JCPOA setelah restorasinya,” tulis Mikhail Ulyanov dalam tweet pada hari Kamis, merujuk pada kesepakatan nuklir dengan akronim resminya.Ulyanov menambahkan, “Menurut saya, jaminan terbaik adalah pengalaman masa lalu yang sangat negatif. Jika #AS mengulangi kesalahan sebelumnya, #Iran dapat memutuskan untuk membalas lebih keras. Tidak ada yang akan menyukainya.”AS membatalkan Rencana Aksi Komprehensif Gabungan pada Mei 2018 di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, diikuti oleh putaran sanksi paling keras yang dimaksudkan untuk menghancurkan ekonomi Iran.(IT/TGM)