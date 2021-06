Orang Yaman Bicara tentang 'Kerugian Besar' Akibat Serangan Drone

Yemenis talk of ‘Immense Loss’ to drone strikes.jpg

IslamTimes - Kerabat orang-orang yang menjadi martir dalam serangan pesawat nir awak di Yaman telah menulis surat kepada menteri perang Inggris untuk menanyakan tentang keterlibatan negaranya dalam pembunuhan dan meminta agar dia bertemu dengan mereka.

Dalam sebuah artikel oleh Haroon Siddique yang diterbitkan oleh The Guardian, anggota keluarga mengatakan mereka telah menderita “kehilangan besar” orang-orang terkasih – termasuk anak-anak – di tangan serangan pesawat nir awak yang ditargetkan AS dan menuntut untuk mengetahui peran apa yang telah dimainkan Inggris.Di antara penandatangan yang berduka adalah anggota keluarga al-Ameri dan al-Taisy yang di antara mereka telah kehilangan 34 kerabat, sembilan di antaranya anak-anak – yang termuda baru berusia tiga bulan – dalam serangkaian serangan selama beberapa tahun. Mereka termasuk serangan pesawat nir awak AS pada tahun 2013 pada pernikahan Abdullah al-Ameri dan Warda al-Taisy.Surat kepada sekretaris perang Ben Wallace, dilihat oleh The Guardian, mengatakan, ”Orang-orang terkasih yang telah diambil dari kami bukanlah 'jaminan kerusakan' atau korban perang. Kami tinggal jauh dari medan perang mana pun dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok militan apa pun. Bisakah Anda memberi tahu kami, tatap muka, bahwa Inggris tidak berperan dalam serangan rudal yang telah menghancurkan keluarga kami?"“Kami ingin tahu: apakah Inggris terlibat dalam serangan yang menewaskan anggota keluarga kami? Apakah intelijen Inggris terlibat dalam serangan itu? Apakah anggota keluarga kami dipilih untuk mati dari pangkalan AS di tanah Inggris? Dan apakah pilot Inggris menerbangkan misi pengawasan yang terus meneror komunitas kami?”Program drone AS telah dikritik sebagai melanggar hukum. Luasnya peran Inggris telah lama menjadi perhatian dengan penyangkalan hati-hati yang dikeluarkan oleh pemerintah.Surat itu, dari klien badan amal Reprieve, yang mendukung mereka dalam mengoordinasikan dan mengirimnya, merujuk pada perjuangan pemerintah Inggris untuk merahasiakan kebijakannya untuk membantu serangan drone yang ditargetkan AS. Penangguhan hukuman telah mencari pengungkapan penuh dari kebijakan penargetan Inggris, yang juga mengatur bantuan yang diberikan kepada mitra dan pangkalan AS di Inggris, di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi, tetapi upayanya sejauh ini telah ditolak.Para penandatangan mengatakan bahwa mereka tidak hanya kehilangan orang yang dicintai tetapi serangan telah meninggalkan warisan ketakutan dengan “suara mendengung di atas … pengingat terus-menerus bahwa hidup kami bisa berakhir dalam sekejap, tanpa peringatan”.Ahmed bin Ali Jaber, 31, mengatakan pamannya Salem, seorang guru, dan sepupunya Walid, seorang polisi, keduanya tewas ketika sebuah rudal menghantam desa mereka pada tahun 2012. Dia mengatakan anak-anak dan orang dewasa sama-sama terluka secara psikologis, dengan istrinya menangis di ketakutan setiap kali drone terbang di atas kepala.“Saya bahkan tidak bisa mulai menjelaskan betapa menyakitkan dan sangat mengerikan insiden itu, itu adalah hari yang tidak akan dilupakan oleh seluruh desa,” katanya. “Kami ingin hidup damai. Saya tahu bahwa Inggris adalah negara demokrasi dan saya berharap jika pemerintah Inggris memiliki peran apa pun dalam membantu program pesawat nir awak AS, mereka tidak akan menerima bahwa desa yang damai seperti itu masih terus hidup dalam ketakutan.”Para penandatangan yang berduka mengakui bahwa pembatasan perjalanan Covid membuat pertemuan langsung menjadi tidak mungkin, jadi mintalah agar Wallace menemui mereka melalui Zoom.Penandatangan lainnya, Adel al Manthari, yang merupakan satu-satunya yang selamat dari serangan pada 2018 yang menewaskan empat anggota keluarganya dan melumpuhkannya, mengatakan: “Selama tiga tahun tidak ada pertanggungjawaban atas serangan pesawat nir awak yang melumpuhkan saya, hanya diam. Sekarang saya mengerti Inggris mungkin telah terlibat. Akankah mereka memberikan akuntabilitas yang belum dimiliki mitra mereka [AS]?”Seorang juru bicara kementerian perang mengatakan: "Menteri akan meninjau korespondensi ini ketika diterima dan menanggapi melalui saluran yang sesuai." [IT/r]