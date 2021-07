Serikat Guru AS akan Memberikan Suara untuk Mendukung Perjuangan Heroik Palestina

Islam Times - Sebuah serikat guru besar di Amerika Serikat akan segera memberikan suara pada resolusi untuk mendukung perjuangan Palestina dan menentang dukungan AS untuk pemerintah Israel dan Saudi.

National Education Association (NEA) mewakili guru sekolah negeri Amerika, dan merupakan organisasi terbesar di negara ini. Selama pertemuan tahunannya, yang berlangsung secara virtual sampai hari Sabtu, anggota serikat akan memberikan suara pada sejumlah resolusi.Beberapa resolusi berkaitan dengan konflik Israel-Palestina, serta hubungan AS-Saudi. Item Bisnis Baru 29 menyerukan asosiasi untuk mendukung perjuangan Palestina dan menuntut pemerintah AS menghentikan dukungan militer dan lainnya ke Israel dan Arab Saudi."NEA akan mempublikasikan dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk keadilan dan menyerukan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk berhenti mempersenjatai dan mendukung Israel dan Arab Saudi," demikian bunyi item tersebut seperti dilaporkan Al-Monitor.Butir Bisnis Baru 29, seperti kebanyakan proposal semacam itu, diajukan oleh 50 perwakilan serikat pekerja yang tidak disebutkan namanya. Ini merujuk pada "perjuangan heroik" Palestina melawan Israel."Penduduk Arab Palestina telah bangkit kembali dalam perjuangan heroik melawan penindasan militer dan ‘pembersihan etnis’ oleh negara Israel dan kekuatan nasionalis ekstrem dalam masyarakat Israel," bunyinya.Resolusi terkait Palestina lainnya adalah New Business Item 51, yang mengatakan bahwa asosiasi tersebut harus mendidik masyarakat umum tentang sejarah Palestina, serta penahanan anak-anak Palestina oleh Israel. Item tersebut juga menyerukan kepada para guru untuk mengadvokasi hak-hak pendidikan anak-anak Palestina.Pertimbangan asosiasi terhadap resolusi ini pertama kali dilaporkan oleh The Washington Free Beacon, outlet berita konservatif Amerika.Sebuah resolusi yang mirip dengan Item Bisnis Baru 51 telah kalah pada pertemuan 2019 NEA.Konflik Israel-Palestina adalah masalah yang semakin memecah belah di Amerika Serikat. Amerika Serikat memberikan miliaran bantuan kepada Israel setiap tahun, di samping jumlah yang lebih kecil untuk rakyat Palestina. Kritik terhadap dukungan AS untuk Arab Saudi juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sebagian karena keterlibatan Arab Saudi dalam perang saudara Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018.[IT/AR]