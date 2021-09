Ironi: Persekutuan AS-Taliban Melawan Teror

ISIS di Afghan (Der Spiegel).

Islam Times - AS menginvasi Afghanistan pada tahun 2001 untuk mengalahkan Taliban. Tapi setelah Presiden Joe Biden menarik pasukan dari negara itu, dia kini mengandalkan Taliban untuk menyatukan Afghanistan dan mencegahnya menjadi taman bermain bagi teroris.

Der Spiegel pada hari Kamis menurunkan ulasan panjang tentang fenomena Taliban yang kembali berkuasa. Di antara ironi paling tak terduga dari hal ini adalah fakta bahwa Taliban, yang dituduh Presiden AS George W. Bush sebagai pembunuh pada tahun 2001, sekarang diharapkan menjadi mitra AS dalam perang melawan teror Islam.Ketika anggota Taliban memeriksa helikopter di bandara Kabul yang telah ditinggalkan oleh Amerika, Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken di Washington berkata, "Taliban telah membuat komitmen untuk mencegah kelompok teroris menggunakan Afghanistan sebagai pangkalan untuk operasi eksternal yang dapat mengancam Amerika Serikat atau sekutu kami.”Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mike Milley mengatakan Rabu lalu bahwa dia yakin kerja sama dengan Taliban mungkin dilakukan. "Dalam perang, Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan untuk mengurangi risiko misi dan kekuatan, bukan apa yang ingin Anda lakukan," katanya.Tapi seberapa besar janji-janji Taliban bisa dipercaya? Keinginan untuk mencegah Afghanistan digunakan sebagai basis serangan teror adalah pembenaran pertama dan terakhir untuk perang yang diluncurkan Bush setelah serangan 9/11 di Amerika. Itu kemudian menjadi konflik militer terpanjang dalam sejarah AS, yang mengakibatkan kematian lebih dari 170.000 orang, sebagian besar adalah warga Afghanistan dan menelan biaya sampai $ 2 triliun.Perburuan Osama bin Laden dan al-Qaida, jaringan terornya, sebuah konflik yang awalnya dicap "Perang Melawan Teror," kadang-kadang berubah menjadi upaya setengah hati untuk membangun Afghanistam. Namun, negara itu selalu tidak lebih dari sekadar kastil terbuat dari pasir, sesuatu yang AS dan sekutunya, termasuk pemerintah Jerman, menolak selama hampir dua dekade. Joe Biden adalah orang yang akhirnya menghancurkan ilusi itu, meski dengan harga tinggi.Hanya satu setengah bulan lalu, presiden AS berjanji Kabul tidak akan menghasilkan gambar yang mengingatkan pada Saigon pada tahun 1975, ketika orang Vietnam yang putus asa berusaha mati-matian menaiki helikopter terakhir Amerika. Kemudian, setelah bandara Kabul dikepung oleh Taliban dan warga Afghanistan mencoba berpegangan pada pesawat AS saat mereka lepas landas, Biden berjanji untuk mengevakuasi setiap warga negara Amerika dari negara itu.Sekarang, Amerika dibiarkan berharap bahwa Taliban mengambil pelajaran dari tahun 2001. Saat itu, mereka membuat kesalahan dengan membiarkan al-Qaida tetap tinggal, kata Vali Nasr, yang bekerja untuk Departemen Luar Negeri selama pemerintahan Obama dan sekarang mengajar di Universitas John Hopkins. Tapi dia tidak berpikir mereka akan mengulanginya. "Taliban tahu bahwa orang Amerika tidak akan kembali karena Syariah atau hak-hak perempuan. Itu hanya akan terjadi jika orang Amerika mati di New York karena rencana teroris yang dibuat di Afghanistan," katanya.Kekacauan di bandara di Kabul bisa saja menjadi awal dari apa yang akan terjadi di seluruh negeri. Serangan bunuh diri kurang dari dua minggu lalu, yang menewaskan hampir 200 orang, adalah demonstrasi yang jelas kepada Taliban dan seluruh dunia tentang kekuatan "Negara Islam Khorasan" (IS-K). Bagi Barat, satu-satunya pertanyaan penting seputar cabang ISIS yang sangat kejam dan tidak menyenangkan ini adalah: Seberapa besar bahayanya hingga ia juga dapat melakukan serangan di luar negeri? Namun kelompok itu juga merupakan faktor penting dalam rapuhnya keseimbangan kekuatan di Afghanistan sendiri.Joe Biden tidak sepenuhnya salah ketika dia mengatakan bahwa IS-K adalah "musuh bebuyutan" Taliban. Kedua organisasi tersebut adalah pesaing sengit untuk meraih kekuasaan dan mengejar tujuan yang bertentangan secara diametral. Taliban ingin memerintah seluruh negara dan tetap bersama, sementara IS-K berharap mendapat manfaat dari kekecewaan yang timbul dari pemerintahan Taliban.Taliban terbukti cekatan dalam mengisi kekosongan kekuasaan begitu Amerika mengumumkan penarikan pasukan. Khususnya di Afghanistan utara, mereka mulai secara diam-diam merekrut pemimpin lokal yang berpengaruh, itulah sebabnya satu demi satu distrik jatuh ke tangan mereka. Bagian utara terutama dihuni oleh minoritas, seperti Uzbek dan Tajik, yang merasa diabaikan oleh mantan presiden Afghanistan, Ashraf Ghani. Ghani adalah anggota dari etnis mayoritas Pashtun, seperti juga pendiri Taliban.IS-K memiliki satu keunggulan strategis yang sangat membantu di antara minoritas di utara: Inklusivitas kelompok. Gagasan kekhalifahan, seperti yang dikejar oleh ISIS, tidak tertarik pada kebangsaan. Semua Muslim Sunni diterima, dengan Uzbek dihargai sama tinggi dengan Pashtun.Mereka yang membelot ke IS-K tidak melakukannya terutama karena alasan ideologis, kata Jan Koehler, seorang ilmuwan politik berbasis di Berlin yang telah mempelajari Afghanistan utara selama beberapa tahun. Dia mengatakan mereka jauh lebih tertarik pada hal-hal nyata, seperti rasa hormat dan kekuasaan. "Banyak yang sekarang memberontak melawan Taliban karena alasan yang sama mereka memberontak terhadap pemerintah di Kabul: arogansi orang Pashtun, yang bertindak seolah-olah mereka adalah penguasa negara."Meskipun hanyalah anekdot kecil, itu adalah indikasi bahwa para Taliban bahkan tidak dapat menyediakan makanan untuk prajurit mereka sendiri. Negara yang ingin mereka kendalikan sedang hancur: teknisi, pejabat publik, pakar keuangan dann lainnya telah pergi sebelum Taliban mulai merekrut personel. Selain itu, dokter, guru, dan perawat yang tersisa tidak lagi dibayar. Bank hanya mengucurkan dana dalam jumlah kecil. Pengusaha tidak dapat mengimpor bahan makanan. Semuanya terancam runtuh.Sementara itu, perang saudara adalah yang ditunggu-tunggu oleh IS-K. "Belum lama ini, kami semua takut Taliban akan mengambil alih kekuasaan. Sekarang, kami perlu khawatir mereka kehilangan kekuasaan," kata Koehler, karena menurutnya Taliban adalah yang terakhir yang masih bisa menyatukan negara.Selasa lalu, dalam sambutan di Gedung Putih, presiden AS menjelaskan bahwa penarikan dari Afghanistan lebih dari sekadar akhir perang. Biden menghadirkan era baru dalam kebijakan luar negeri. "Dunia sedang berubah," katanya, seraya menambahkan bahwa "pengerahan militer tanpa akhir" bukanlah pendekatan yang tepat untuk mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi di belahan dunia lain. Saingan Amerika, kata Biden, ada di Beijing dan Moskow, dan itu akan menjadi fokusnya. "Tidak ada yang lebih disukai China atau Rusia, yang menginginkan lebih banyak dalam kompetisi ini, daripada Amerika Serikat yang terjebak satu dekade lagi di Afghanistan."Tetapi bagaimana jika Afghanistan kembali menjadi taman bermain bagi teroris dan Biden sekali lagi ditarik ke dalam kekacauan kawasan? Pemerintahnya telah menjelaskan bahwa mereka dapat melanjutkan serangan pesawat tak berawak di Afghanistan. Satu setengah minggu yang lalu, serangan udara yang dilakukan AS menghantam sebuah kendaraan di Kabul yang diduga membawa teroris IS-K. Menurut laporan The New York Times, serangan itu menewaskan sedikitnya 10 warga sipil, tujuh di antaranya dilaporkan anak-anak.Ada banyak orang di Washington yang berpikir Biden setidaknya harus meninggalkan sebuah unit Pasukan Khusus kecil di Afghanistan. "Sekarang sangat jelas bahwa hasil penyerahan diri kepada Taliban untuk tujuan menarik diri dari apa yang disebut 'perang tanpa akhir' di Afghanistan akan terbukti jauh lebih buruk daripada komitmen skala kecil yang berkelanjutan di bawah strategi yang sehat," kata HR McMaster.Harus diingat bahwa pendekatan yang dimaksud oleh McMaster - yaitu mengirimkan komitmen skala kecil di bawah strategi yang sehat - sudah dilakukan oleh pemerintah AS pada tahun 2001. Tapi itu gagal, dan akhirnya melahirkan perang 20 tahun.[IT/AR]