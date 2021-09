Investigasi NYT: Serangan Drone AS di Kabul Menewaskan Pekerja Bantuan, Bukan Teroris ISIS

Footage (RT).

Islam Times - Sebuah penyelidikan baru mengatakan serangan drone AS di Kabul tidak membunuh teroris berbahaya yang mengendarai bom mobil, tapi seorang pekerja bantuan Afghanistan yang yang bekerja untuk sebuah LSM Amerika, dan anak-anak yang datang untuk menyambutnya.

Versi resmi Pentagon mengatakan bahwa serangan drone 29 Agustus menargetkan sebuah Toyota putih milik Negara Islam Khorasan (ISIS-K), sebuah kelompok teroris yang dikenal dalam pembunuhan 13 tentara AS dan 170-plus warga sipil Afghanistan di bandara Kabul beberapa hari sebelumnya. Beberapa pejabat mengklaim bahwa "ledakan sekunder" membuktikan mobil itu dipasangi dengan bahan peledak.Penyelidikan visual New York Times yang diterbitkan Jumat, bagaimanapun, tidak menemukan jejak ledakan sekunder, hanya pecahan rudal Hellfire yang menewaskan Zemari Ahmadi dan tujuh anak.Outlet tersebut melakukan wawancara dengan para penyintas di lapangan, memeriksa rekaman kamera keamanan dan citra satelit, dan menggabungkan semuanya dalam video berdurasi 10 menit. Setiap langkah itu menunjukkan bahwa versi resmi tidak sesuai dengan kenyataan.Ahmadi telah bekerja selama 14 tahun di Nutrition & Education International, sebuah LSM Amerika yang mendirikan pabrik kedelai dan mendistribusikan makanan kepada warga Afghanistan yang kekurangan gizi. Dia menjalani hari yang normal pada 29 Agustus, menjemput rekan-rekannya dalam perjalanan untuk sarapan dan kantor LSM di lingkungan Karte Seh, Kabul.Apa yang ditafsirkan militer AS sebagai serangkaian gerakan mencurigakan adalah hari-hari biasa dalam kehidupan Ahmadi, menurut lima pria yang berada di dalam mobil bersamanya, yang diwawancarai oleh reporter The Times. “Paket mencurigakan” yang dia muat ke dalam mobil adalah kontainer yang diisi air oleh Ahmadi di kantor, karena lingkungannya mengalami kekurangan air.Saat Ahmadi pulang, mobil dikerumuni anak-anak tetangga. Namun tim penyerang drone mengklaim bahwa mereka hanya melihat satu pria dewasa yang hadir. Sebuah drone MQ-9 Reaper kemudian menembakkan satu rudal Hellfire seberat 20 pon ke mobil.Militer AS mengklaim ledakan sekunder besar membuktikan mobil itu sebenarnya sebuah bom yang dimaksudkan untuk membunuh orang Amerika di bandara. Salah satu orang yang mengatakan demikian adalah Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley. "Pada titik ini, kami berpikir bahwa prosedur telah diikuti dengan benar, dan itu adalah serangan yang benar," kata Milley kepada wartawan pada 1 September, setelah pengangkutan udara AS dari Kabul berakhir.The Times, bagaimanapun, mengatakan reporternya menunjukkan foto dan video dari tempat kejadian kepada tiga ahli, yang semuanya setuju bahwa kerusakan itu konsisten dengan satu serangan Hellfire.Hanya beberapa hari sebelum kematiannya, Ahmadi telah mengajukan permohonan visa khusus untuk beremigrasi ke AS bersama keluarganya. Sebaliknya, mereka terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak yang diumumkan Pentagon dengan penuh kemenangan sebagai pembunuhan “fasilitator ISIS-K.” Media lokal dan Taliban segera mengatakan bahwa serangan itu telah menewaskan warga sipil. Korban tewas terakhir adalah tiga orang dewasa dan tujuh anak-anak.Seminggu setelah serangan, adik laki-laki Zemari Ahmadi, Emal, yang selamat dari serangan karena berada di luar, menggambarkan saat-saat mengerikan setelah rudal Hellfire menghantam halaman mereka.Menyebut Amerika "pembohong total" karena menduga saudaranya terkait dengan ISIS-K, Ahmadi menuntut penyelidikan atas serangan itu. Dia mengatakan baik orang barat, maupun otoritas lokal tidak menunjukkan minat untuk memeriksa lokasi serangan dan mencari tahu faktanya.[IT/AR]