Menhan Turki: Turki dan AS Berusaha Menyelesaikan Masalah di Afghanistan

“Saya pikir kerja sama erat yang dilakukan di Bandara Kabul mungkin telah tercermin secara positif pada politik dan media AS,” katanya seperti dilansir Hürriyet Daily.Ketika ditanya tentang keadaan hubungan Turki-AS di masa lalu, Akar berkata, “Anggap saja minimal tidak memburuk.”Menguraikan bidang kerja sama selain krisis di Afghanistan, di mana Ankara dan Washington sedang berdiskusi untuk keamanan Bandara Kabul, menteri mengatakan, “Di bawah kepemimpinan presiden kita, negara kita --yang telah menjadi subjek dalam hubungan internasional dan yang lingkup pengaruh dan kepentingannya berkembang dari hari ke hari-- adalah kekuatan regional.”“Turki adalah sekutu kuat, efektif, dan andal bagi AS di wilayahnya. Jika AS ingin berada di Timur Tengah, ia harus bekerja sama dengan Turki. Kita adalah negara yang dengannya AS akan bekerja sama di kawasan itu,” tambahnya.Turki ingin bekerja sama dengan AS dan semua sekutunya, terutama di Suriah sejak 2011, dan tidak melakukan apa pun secara rahasia, kata Akar.“Misalnya, pada tahun 2015, kita telah menyelesaikan sebagian besar nota kesepahaman dengan AS untuk berjuang bersama melawan ISIS di Suriah. Namun, di detik-detik terakhir, mereka berubah pikiran dan memutuskan untuk bekerja sama dengan YPG. Kita juga menyatakan bahwa kita dapat bertindak bersama melawan ISIS di Raqqa. Mereka juga tidak setuju dengan itu. Akhirnya, kita bisa bertindak bersama di Libya. Namun, kita belum menerima tanggapan positif tentang masalah ini. Kita semua telah dan sedang melihat apa yang terjadi ketika seseorang tidak bekerja sama dengan kita,” katanya.Akar menekankan bahwa Ankara dan Washington dapat menyelesaikan masalah yang timbul dari pembelian sistem rudal udara S-400 buatan Rusia oleh Turki dan penangguhan Turki dari masalah jet tempur F-35. Tetapi dia menunjuk pada masalah YPG dengan AS, dengan mengatakan bahwa itu adalah inti dari ketidaksepakatan dengan Washington."Kita dapat menyelesaikan masalah S-400 atau F-35 dengan AS dalam beberapa cara. Namun, selama AS bertindak dalam aliansi dengan YPG di Suriah, ini akan tetap menjadi masalah terpenting dalam hubungan kita, dan kita akan memiliki masalah serius dalam hubungan,” katanya.“Ini adalah masalah utama kami dalam hubungan dengan AS. [AS] harus menyebut YPG sebagai organisasi teroris,” tambahnya.Jika AS mengatakan, “Kami harus membentuk aliansi dengan YPG karena alasan taktis,' Ankara dapat memahami hal ini meskipun tidak menganggapnya positif, tapi jika Washington mengatakan bahwa YPG bukan PKK, “itu akan menghina kami,” kata Akar.“Akibatnya, AS perlu memutuskan hubungannya dengan YPG, yang telah dikirimi banyak truk bantuan,” tambahnya.Ketika ditanya tentang apa yang akan terjadi dalam hubungan Turki-AS jika yang terakhir tidak mengubah sikapnya tentang masalah ini, Akar mengatakan, “AS perlu berpikir dengan hati-hati. Langkah paling sah Amerika adalah bertindak seperti Amerika.”“Ada aliansi dengan Turki, ada kesepakatan di antara kami, ada alasan dan logika, ada realitas dan kebutuhan kawasan... Diperlukan pemahaman yang melihat semua ini secara keseluruhan. Seharusnya tidak ada kelemahan dalam kemampuan merencanakan masa depan dengan bijaksana. Kita selalu memenuhi semua tanggung jawab dalam aliansi, terutama di NATO, dan dalam hubungan bilateral,” kata Akar.Mengenai pembelian sistem S-400 batch kedua oleh Turki, Akar mengatakan, “Kita mengikuti pekerjaan yang sedang berlangsung pada sistem kedua. Praktik kita berlanjut dalam rencana dan program kita."[IT/AR]