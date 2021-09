IAEA Tidak Akan Mendapatkan Akses ke Data Nuklir Iran

Saeed Khatibzadeh- Iranian Foreign Ministry Spokesman

IslamTimes - Iran mengumumkan pada hari Senin (13/9) bahwa akses pengawas nuklir PBB ke rekaman yang diambil oleh kamera pengintai yang dipasang di instalasi nuklir negara itu tergantung pada kemungkinan kesepakatan antara Tehran dan kekuatan dunia tentang implementasi kesepakatan nuklir.

“Akses IAEA ke memori kamera dimungkinkan ketika kesepakatan tercapai. Jika suatu hari kita mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak kesepakatan nuklir, implementasi penuh kesepakatan nuklir oleh Iran akan dilanjutkan. Iran mengizinkan kamera untuk mengambil rekaman berdasarkan niat baiknya tetapi Badan tersebut tidak akan memiliki akses ke rekaman kamera tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Said Khatibzadeh kepada wartawan dalam konferensi pers di Tehran.“Tanpa Agensi memiliki akses ke isi kartu memori, kartu memori yang perlu diganti karena memori yang terlalu penuh akan diganti tanpa akses Agensi. Beberapa kamera juga perlu perbaikan yang akan dilakukan,” tambahnya.Menanggapi pertanyaan tentang kunjungan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi baru-baru ini ke Iran dan pernyataan bersama yang dikeluarkan selama kunjungan tersebut, Khatibzadeh mengatakan, “Hubungan Iran-IAEA adalah normal dan teknis, dan selama IAEA menjaga hubungan non--pendekatan politik dan non-diskriminatif terhadap Iran, Iran juga akan menjaga hubungannya dengan IAEA.”“Konsultasi yang sangat baik diadakan antara kedua belah pihak dan tidak ada masalah baru. Karena pertemuan Dewan Gubernur IAEA yang akan datang, pembicaraan dilakukan secara intensif dan disepakati untuk melanjutkan hubungan ini dalam kerangka teknis tanpa memberikan izin kepada pihak lain untuk membawa masalah politik ke dalam hubungan antara Iran dan IAEA, ” dia menambahkan."Bapak. Eslami (kepala nuklir Iran) akan melakukan perjalanan ke Wina untuk menghadiri Konferensi Umum Badan, dan telah disepakati bahwa Mr. Grossi akan mengunjungi Tehran lebih teratur dan kembali ke Tehran setelah pertemuan Dewan Gubernur,” kata Khatibzadeh.Grossi tiba di Tehran pada Sabtu (11/9) malam untuk bertemu dengan Kepala AEOI Mohammad Eslami. Setelah pertemuan, Eslami mengatakan bahwa Teheran dan pengawas nuklir PBB perlu membangun lebih banyak kepercayaan, menyebut pertemuan dengan Grossi "konstruktif".Iran dan Badan Energi Atom Internasional mengeluarkan pernyataan di akhir pertemuan antara Eslami dan Grossi, menekankan perlunya kerja sama yang berkelanjutan dan diperluas antara kedua belah pihak.“Dalam pertemuan ini para pihak mengingat dan menegaskan kembali semangat kerja sama dan rasa saling percaya serta kelanjutannya dan menekankan perlunya mengatasi masalah yang relevan dalam suasana yang konstruktif dan secara eksklusif secara teknis,” kata pernyataan yang dikeluarkan selama kunjungan Grossi ke Tehran. Minggu.“Dalam kerangka kerja sama yang ada, kedua belah pihak memutuskan untuk menjaga interaksi dan pertemuan timbal balik mereka di tingkat yang relevan.Untuk tujuan ini, Wakil Presiden dan Kepala AEOI akan bertemu dengan Direktur Jenderal IAEA di sela-sela Konferensi Umum mendatang, dan Dirjen IAEA juga akan mengunjungi Tehran dalam waktu dekat untuk mengadakan konsultasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Republik Islam Iran dengan tujuan meningkatkan kerja sama antara Iran dan IAEA di berbagai bidang dan membahas isu-isu terkini yang menjadi kepentingan bersama,” tambahnya.Pernyataan itu mencatat bahwa “inspektur IAEA diizinkan untuk memperbaiki peralatan yang diidentifikasi dan mengganti media penyimpanannya yang akan disimpan di bawah segel bersama IAEA dan AEOI di Republik Islam Iran”, menambahkan bahwa “cara dan waktunya disepakati oleh kedua belah pihak”.Iran dan pihak-pihak lain dalam kesepakatan nuklir telah mengadakan enam putaran pembicaraan di Wina, yang dimulai setelah pemerintahan Biden menyuarakan kesediaan untuk bergabung kembali dengan perjanjian nuklir, tiga tahun setelah pemerintahan Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan dan mengembalikan sanksi yang melumpuhkan pada Republik Islam.Sementara ketidaksepakatan yang belum terselesaikan tetap pada isu-isu kunci, para peserta mengambil istirahat dari pembicaraan setelah Ebrahim Raisi muncul sebagai pemenang dalam pemilihan presiden Iran, menunggu transisi demokrasi Iran berlangsung untuk melanjutkan pembicaraan.Cakupan penghapusan sanksi dan seruan Iran agar AS menjamin bahwa mereka tidak akan membuang JCPOA lagi adalah di antara masalah utama yang tidak diselesaikan selama pemerintahan mantan Presiden Iran Hassan Rouhani.[IT/r]