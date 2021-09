Menlu Qatar dalam Kunjungan Tingkat Tinggi Pertama ke Afghanistan

Qatari FM Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al-Thani meets new Afghan PM Mullah Mohammad Hassan Akhund.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani telah mengunjungi ibu kota Afghanistan, Kabul dan bertemu Mullah Mohammad Hassan Akhund, penjabat Perdana Menteri dalam pemerintahan baru Taliban.

Dia juga bertemu pada hari Minggu (12/9) dengan mantan Presiden Hamid Karzai serta Abdullah Abdullah, kepala Dewan Rekonsiliasi Nasional saat dia mendorong partai dan kelompok Afghanistan untuk terlibat dalam rekonsiliasi nasional.Ini adalah kunjungan tingkat tertinggi oleh seorang pejabat sejak penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan.Al Thani bertemu dengan sejumlah pejabat di pemerintahan baru, termasuk menteri luar negeri dan wakilnya.Para pejabat membahas situasi politik saat ini dan upaya yang dilakukan Qatar saat ini untuk mendukung rakyat Afghanistan.Taliban merilis foto-foto pertemuan Al Thani dengan Akhund, sementara foto-foto dirinya dengan mantan Karzai beredar di media sosial.Qatar dianggap sebagai salah satu negara dengan pengaruh paling besar atas Taliban, yang menguasai Afghanistan bulan lalu ketika pasukan AS bersiap untuk akhirnya mundur dari negara itu setelah 20 tahun.Dia memainkan peran penting dalam pengangkutan udara besar-besaran yang dipimpin AS terhadap warganya sendiri, warga negara Barat lainnya, dan warga Afghanistan yang membantu negara-negara Barat.Dia juga mendukung puluhan ribu warga Afghanistan yang dievakuasi pada minggu-minggu terakhir pendudukan pimpinan AS saat mereka diproses sebelum menuju ke negara lain.[IT/r]