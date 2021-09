Konvoi Logistik Militer Baru AS Memasuki Suriah

IslamTimes- Pasukan AS terus memperkuat pangkalan mereka di wilayah Suriah ketika konvoi kendaraan mereka yang sarat dengan peralatan dan bahan logistik dan senjata telah memasuki Bandara Khrab al-Jeer di pedesaan Hasaka, SANA melaporkan.

Konvoi AS terdiri dari 45 kendaraan yang membawa senjata, amunisi, dan peralatan logistik yang masuk dari Irak ke Suriah.Pasukan AS terus memperkuat pangkalan mereka di wilayah Suriah ketika konvoi kendaraan mereka yang sarat dengan peralatan dan bahan logistik dan senjata telah memasuki Bandara Khrab al-Jeer di pedesaan Hasaka, SANA melaporkan.Sumber dari desa al-Sweidyia di pedesaan Yarubiya mengatakan kepada wartawan SANA bahwa konvoi kendaraan AS yang terdiri dari 45 kendaraan, sarat dengan kotak besar, tanker berpendingin, truk, dan sejumlah tanker masuk melalui penyeberangan tidak sah al-Waleed dan menuju Bandara Khrab al-Jeer di daerah al-Malikiyah di pedesaan utara Hasaka.Selama beberapa minggu terakhir, puluhan truk AS yang sarat dengan senjata dan peralatan militer dan logistik telah memasuki Hasaka melalui penyeberangan tidak sah untuk memperkuat kehadiran tidak sah mereka di wilayah Jazeera Suriah dan untuk mencuri minyak Suriah dan sumber daya bawah tanah.(IT/TGM)