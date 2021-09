Senator AS: “Mengerikan” Melihat Sanksi Tidak Berarti Di Tengah Pengiriman Bahan Bakar Iran ke Lebanon

US sanctions meaningless amid Iran fuel shipments to Lebanon.jpg

IslamTimes - Seorang anggota senior Senat AS telah mengakui bahwa sanksi keras Amerika terhadap Lebanon sebagian besar tidak efektif karena negara Arab telah menerima bahan bakar yang sangat dibutuhkan dari Iran, yang berada di bawah sanksi berat yang dijatuhkan oleh Washington.

Dalam sebuah posting Twitter pada hari Jumat (17/9), Anggota Peringkat Komite Hubungan Luar Negeri Senat Jim Risch mengatakan, “Lebanon menerima bahan bakar Iran yang disetujui AS, yang diangkut dengan truk oleh Hizbullah melalui Suriah, adalah tanda yang mengecewakan bagi masa depan akuntabilitas dan demokrasi Lebanon.”“Sanksi AS harus berarti sesuatu. Miris melihat admin ini. Tidak menjelaskannya,” senator Amerika menambahkan, menyiratkan bahwa ekspor bahan bakar Iran ke Lebanon menunjukkan kegagalan AS dalam kebijakan sanksinya terhadap kedua negara.Libanon menghadapi krisis ekonomi yang melumpuhkan karena kekurangan bahan bakar yang memaksa bisnis dan kantor-kantor pemerintah tutup sementara mengancam sektor-sektor vital negara itu.Rencana untuk membeli bahan bakar Iran, pertama kali diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah pada 19 Agustus, menandai titik balik dalam menggagalkan sanksi AS, yang telah sangat mempengaruhi kedua negara.Kapal pertama yang berisi bahan bakar Iran memasuki perairan teritorial Suriah awal September.Pada hari Kamis (16/9), konvoi truk tanker yang membawa bahan bakar Iran, yang diatur oleh Hizbullah, tiba di Lebanon, dengan media Lebanon melaporkan bahwa tanker yang memuat bahan bakar Iran memasuki desa Hawsh al-Sayyed Ali di provinsi Baalbek-Hermel Lebanon timur laut.Saat truk-truk tanker masuk dari Suriah di wilayah timur Hermel, mereka disambut oleh kerumunan besar orang yang mengibarkan bendera kuning Hizbullah dan para wanita melemparkan nasi dan kelopak mawar.Hizbullah menyatakan bahwa mereka telah mematahkan "pengepungan Amerika".Kapal-kapal Iran berikutnya juga diharapkan mengirimkan kargo mereka ke Lebanon melalui jalur yang sama.[IT/r]