Trump: 'Krisis Perbatasan' Mengubah AS Menjadi 'Tempat Pembuangan Limbah Kemanusiaan'

Jembatan internasional Del Rio (RT).

Islam Times - Mantan presiden AS Donald Trump dalam sebuah pernyataan mengecam pemerintahan Joe Biden terkait krisis di Texas, dimana ribuan migran ditahan di bawah Jembatan Internasional Del Rio.

Dalam sebuah pernyataan hari Minggu, mantan presiden mengecam "media arus utama" karena "hampir tidak memperhatikan" situasi di Del Rio, memprediksi bahwa situasi perbatasan akan menjadi "krisis terbesar dalam sejarah negara kita," dan bahkan anehnya menyebutnya sebagai "sangat krisis."Penyeberangan perbatasan ilegal telah melonjak di bawah Presiden Joe Biden, sementara laporan fasilitas migran yang kewalahan dan taktik pemrosesan tangkap-dan-lepaskan telah membuat situasi menjadi titik kritik utama di antara lawan-lawan Biden.Menurut proyeksi yang dirilis minggu ini, ada 1,85 juta penangkapan di perbatasan tahun ini, memecahkan rekor 1,64 juta pada tahun 2000.“Jumlah alien ilegal terbesar dalam sejarah negara kita mencapai jutaan. Mereka benar-benar tidak terkendali dan tidak diperiksa, dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan, dan pergi ke mana pun mereka mau," kata Trump seperti dilansir Russia Today.Dia menambahkan bahwa "pembunuh, pengedar narkoba, dan penjahat dari segala bentuk dan ukuran" adalah bagian dari "migrasi besar-besaran" ini dan, jika dilepaskan ke AS, akan melanjutkan kemerosotan cepat negara itu menjadi "tempat pembuangan limbah kemanusiaan."Biden baru-baru ini menghadapi pengawasan terkait gambar dan video yang dirilis dari Del Rio, di mana sebuah jembatan dilaporkan digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk lebih dari 14.000 migran.Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) sebelumnya berjanji untuk meningkatkan penerbangan evakuasi sebagai tanggapan atas kemarahan tersebut, meskipun lebih dari 12.000 tetap berada di jembatan itu pada hari Minggu.Penegakan hukum telah mengatakan kepada media di lapangan bahwa, sementara migran lajang akan dipindahkan, "unit keluarga" akan diproses dan dilepaskan ke AS dengan NTA (pemberitahuan untuk muncul), sebuah strategi yang menurut banyak aktivis konservatif berbahaya dan tidak produktif. NTA adalah dokumen yang memerintahkan seseorang untuk menghadap hakim imigrasi, sebagai langkah pertama dalam memulai proses pemindahan.Penerbangan evakuasi, bagaimanapun, sedang berlangsung, menurut Walikota Del Rio Bruno Lazano, yang merupakan salah satu dari banyak pejabat Texas yang menyalahkan presiden dan pemerintahannya atas krisis di jembatan tersebut. Walikota memang mengatakan pada hari Minggu, bagaimanapun, bahwa setelah memohon bantuan pemerintah, dia diberi kesempatan untuk memberi tahu Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas tentang “situasi yang mengerikan tersebut.[IT/AR]