Pemimpin UE Mendukung Prancis dalam Pembatalan Kontrak Kapal Selam Prancis - Australia

IslamTimes - Ketegangan mengguncang aliansi Barat ketika para pemimpin Uni Eropa mendukung Prancis dalam kemarahannya atas pembatalan mega-kontrak Prancis - Australia.

Ketegangan dalam aliansi transatlantik membayangi awal minggu Majelis Umum PBB, setelah Australia pekan lalu membatalkan kontrak multi-miliar dolar untuk kapal selam Prancis, alih-alih memilih kapal selam bertenaga nuklir AS dengan London dalam pakta yang dikenal sebagai AUKUS.Kesepakatan itu sebesar $66 miliar, dengan pembelian pengganti yang dilakukan dari AS dan Inggris.Ketua Dewan Eropa Charles Michel mengatakan blok itu akan mencari jawaban, dengan mengatakan bahwa sekutu perlu memastikan "transparansi dan kepercayaan.""Kami mengamati kurangnya transparansi dan loyalitas yang jelas," katanya kepada wartawan.Para menteri luar negeri Uni Eropa, yang bertemu di New York, “menyatakan solidaritas yang jelas dengan Prancis,” kata diplomat tinggi Uni Eropa Josep Borrell.“Pengumuman ini bertentangan dengan seruan untuk kerja sama yang lebih besar dengan Uni Eropa di Indo-Pasifik,” katanya.Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menuduh Amerika Serikat berkhianat dan Australia menikam dari belakang, dan tidak memiliki jadwal pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.Le Drian meminta orang Eropa untuk "berpikir keras" tentang aliansi, dengan mengatakan kontrak itu menunjukkan "kegigihan refleks dari waktu yang kami harapkan telah berlalu."Bernd Lange, seorang anggota parlemen Jerman dan kepala Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa penghinaan itu adalah "semacam serangan terhadap kepentingan Eropa," dan mengatakan langkah itu akan menunda kesepakatan perdagangan antara UE dan Australia. .“Pertanyaan kepercayaan sekarang terjadi dan beberapa anggota dapat meminta lebih banyak jaring pengaman dan lebih banyak perlindungan dalam perjanjian semacam itu, jadi saya kira dialog dan negosiasi akan memakan waktu lebih lama,” kata Lange. [IT/r]