Korea Utara: Mengakhiri Perang Korea secara Resmi adalah Ide Bodoh

Islam Times - Seorang pejabat Korea Utara mengatakan ini bukan waktu tepat untuk berdialog tentang mengakhiri Perang Korea 1950-53 karena Washington harus terlebih dahulu menghentikan kebijakan permusuhan terhadap Pyongyang.

Wakil Menlu Korea Utara, Ri Thae Song, pada hari Jumat mengatakan diakhirinya Perang Korea secara resmi adalah langkah penting tapi “semua fakta membuktikan bahwa ini bukan saatnya untuk menyatakan penghentian gencatan senjata."Menurut Ri, "fakta" itu termasuk uji coba rudal balistik antarbenua Minuteman III Amerika oleh AS pada Februari dan Agustus, dan persetujuan Washington untuk penjualan senjata kepada sekutunya di Korea Selatan dan Jepang. Langkah-langkah itu "semua ditujukan pada kita," tegasnya.Pyongyang juga mewaspadai pakta AUKUS baru antara AS, Inggris dan Australia, yang bertujuan mempersenjatai Canberra dengan kapal selam bertenaga nuklir, tambah Ri.Korea Utara sendiri telah melakukan beberapa uji senjata utama tahun ini, meluncurkan rudal balistik dan jelajah, juga menembakkan roket besar dari kereta api awal bulan ini. Tapi Ri bersikeras bahwa itu "hanyalah langkah-langkah memperkuat kemampuan pertahanan" Pyongyang mengingat ancaman tersebut di atas.Mengakhiri Perang Korea secara resmi akan menjadi "ide bodoh selama masih ada kebijakan permusuhan AS terhadap DPRK [Korea Utara]," yang masih menjadi “hambatan terbesar” untuk tujuan ini, kata Ri.Ri juga memperingatkan jika tidak ada perubahan inti dalam pendekatan Washington, perjanjian damai antara Pyongyang dan Seoul hanya akan mengarah pada "hasil tragis yang menghancurkan keseimbangan strategis kawasan dan menjerumuskan Korea Utara dan Selatan dalam perlombaan senjata tanpa akhir."Pernyataan Ri muncul sebagai tanggapan atas pidato Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Majelis Umum PBB di New York awal pekan ini, yang menyerukan diakhirnya Perang Korea secara resmi.[IT/AR]